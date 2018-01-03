Минюст Украины назвал дату новых переговоров по обмену пленными

Киев, , 19:51 — REGNUM Встреча, посвященная новому этапу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса, состоится уже в пятницу, 5 января. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Денис Чернышов в эфире «112 Украина».

«Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много как госучреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе, — сообщил Чернышов. — На 5 число Геращенко (Ирина Геращенко) назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2017 года вблизи Горловки состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и республиками Донбасса.

По официальным данным, украинская сторона передала 233 человека, а в обратном направлении из ДНР и ЛНР отправились 74.

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