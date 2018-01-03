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Клинцевич: Ждем от США более сильных козырей, нежели размер кнопки

Политика

Лидеры США и КНДР ведут полемику о «ядерных кнопках»

Клинцевич: Ждем от США более сильных козырей, нежели размер кнопки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Москва, 3 января 2018, 18:21 — REGNUM  В Совфеде ожидают более сильных козырей от США нежели размер «ядерной кнопки», передает корреспондент ИА REGNUM 3 января.

Бывший официальный фотограф Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram снимки ядерного чемоданчика американского президента. Он опубликовал фотографии после того, как нынешний президент США Дональд Трамп в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что его «ядерная кнопка» больше и мощнее, чем у оппонента.

Член Совфеда Франц Клинцевич полагает, что США как великой державе не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки, к тому же это не тот аргумент, который может убедить ее лидера Ким Чен Ына.

«Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри — здравый смысл и ответственность. Вот их точно будет нечем бить», — сказал сенатор.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») также предостерегла президентов США и КНДР от ядерной гонки.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонская указала лидерам США и КНДР на главную кнопку

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США и КНДР

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