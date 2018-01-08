Триумф Китая и позор ЕС. Демократия продана на 51%

Александр Шпунт, , 21:14 — REGNUM

«Позор Европы» — именно так лидеры грандов правозащитного движения, «Эмнисти Интернешнл» и «Трансперенси Интернешнл», а также другие члены Коалиции правозащитных групп, назвали в своем заявлении ситуацию, при которой Европейский союз не смог утвердить текст очередного доклада по правам человека от имени Евросоюза в ООН.

Доклад должен был быть представлен в Совет ООН по правам человека в Женеве ещё на прошедшей неделе. До этого в течение десятилетий трижды в год, с регулярностью почтового экспресса, Евросоюз представлял в ООН свое видение о положении прав человека в мире. Характерно, что не в самой объединенной Европе.

Когда документ не поступил в секретариат ООН в срок, все решили, что это просто техническая ошибка — столь нелепым казался факт, что ЕС, одним из фундаментов создания которого декларировалась защита прав человека по всему миру, откажется от очередного доклада.

Но прошли дни — и стало понятно, что доклада не будет.

Тогда же стало понятно почему — обязанность принимать решение консенсусом, закрепленная Лиссабонским протоколом, в очередной раз выставила объединенную Европу на посмешище. Греция отказалась подписывать документ из-за традиционной (не сильнее обычного для докладов ЕС в ООН) критики ситуации с правами человека в Китае. А без одной подписи остальные двадцать семь теряют свой смысл.

«Мы действовали с принципиальной точки зрения», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Греции, охарактеризовав предлагаемые тезисы неслучившегося доклада как «неконструктивную критику Китая».

«Существует активный диалог между ЕС и Китаем по правам человека, и мы считаем, что это может быть более эффективным и конструктивным способом достижения лучших результатов», — добавил представитель греческого министерства иностранных дел.

Может быть.

Но аналитики уже вслух говорят, что левое правительство Алексиса Ципраса по достоинству оценило решение «Коско», крупнейшей судоходной компании Китая, купить 51% акций главного порта Греции Пирея — в рамках планов по превращению страны в транспортный узел между Азией и Восточной Европой. Уже в этом месяце информационно-логистические системы портов Пирей и Шанхай были объединены, что позволяет построить т. н. логистический тоннель для грузов, идущих из Азии в Европу через эти гавани, — это резко ускоряет и удешевляет обработку грузов в портах.

Китайцев не испугал ни финансовый кризис в Греции, ни слабые позиции правительства коалиции СИРИЗА, и Алекс Ципрас с истинно восточным изяществом показал, что может быть не только признательным, но и полезным.

Пекин также приобрел контрольный пакет Национальной энергетической корпорации Греции, главного оператора электроснабжения страны — под планы значительных инвестиций в обновление инфраструктуры.

Брюссель на Грецию обиделся. В конце мая министры финансов еврозоны в Люксембурге согласились разблокировать €8,5 млрд по кредитам для спасения страны, что позволило Афинам предотвратить дефолт, и в следующем месяце Греция сумеет погасить долг в размере €7,4 млрд. «По меньшей мере, это было бесчестно», — так отреагировали европейские дипломаты в частных беседах, содержание которых приводят аналитические издания континента.

Но греческое правительство уже не раз доказало, что оно хотя и левое, но одно из самых хорошо экономически образованных в ЕС — и отлично понимает разницу между разблокированным кредитом, который тут же придется возвращать как платеж по прошлому кредиту — и реальными прямыми инвестициями в экономику страны.

А вот как раз прямых инвестиций от ЕС греки так и не видят — несмотря на то, что ликвидность в еврозоне переливается через край, настолько, что европейский Центробанк установил отрицательную процентную ставку — 0,4% годовых.

А от китайцев — видят.

Греция — не единственная, кто стремится показать Пекину свою признательность и полезность.

В марте Венгрия — еще один крупный получатель китайских инвестиций в Европе — помешала Европейскому союзу выступить с официальным заявлением, в котором выражалась обеспокоенность по поводу сообщений о том, что адвокаты в Китае подвергаются пыткам. В результате вместо заявления возникло «письмо», не имеющее никакой юридической силы, — Пекин на него даже не отреагировал.

Венгерская ставка на КНР обрела стратегическую основу еще два года назад. Венгрия была первой страной ЕС, заключившей летом 2015 года с Китаем официальное соглашение о реализации стратегии «Один пояс, одна дорога» на своей территории. С тех пор инвестиции из Поднебесной потекли венграм широким потоком, а у Пекина в ЕС появился «свой парень» с правом вето — все благодаря уже упоминавшемуся здесь Лиссабонскому протоколу и принципу единогласия в принятии решения.

Брюссель тогда проглотил пилюлю — и продолжает их глотать с должной регулярностью.

Официальный Пекин очень внятно, но сдержано поблагодарил Афины, не давая критикам Греции повода обвинить ее в несамостоятельности принятого решения.

Отвечая на вопрос о действиях Греции на очередном брифинге в Пекине, представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал: «Мы выражаем признательность соответствующей стране ЕС за поддержание правильной позиции».

И то правда — спасибо на хлеб не намажешь. Но китайцы готовы показать, что и они ценят признательность и благодарность со стороны «правильных» стран Евросоюза.

Во время греческо-китайских переговоров в столице КНР на прошлой неделе Хан Чжэн, влиятельный член политического бюро центрального комитета Коммунистической партии, заявил, что «целью Китая [в отношении Греции] является повышение качества отношений между странами до класса стратегического партнерства».

Пекин стратегическим партнерством, как показывает практика, дорожит.

Впервые статья была опубликована 25 июня 2017 года.

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