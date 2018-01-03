МИД Германии о конфликте в Донбассе: «Актуален и очень опасен»

Берлин, , 17:54 — REGNUM Германия не считает «замороженным» конфликт на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль перед вылетом в Киев.

«Для нас (властей Германии) конфликт не является замороженным или забытым, — цитирует слова немецкого министра его пресс-служба. — Он актуален и очень опасен».

По его словам, Германия сделает все необходимое для того, чтобы отыскать решения для выхода из кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3—4 января глава МИД Германии Зигмар Габриэль посетит Украину. Известно, что в ходе визита дипломат планирует встретиться с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, а также посетить Донбасс.

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