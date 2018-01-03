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СМИ: В документах ФБР обнаружили улики против Клинтон

Политика

3 декабря 2017 г. президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что репутация ФБР была «разорвана в клочья»

СМИ: В документах ФБР обнаружили улики против Клинтон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хиллари Клинтон

Вашингтон, 3 января 2018, 17:38 — REGNUM  Свидетельства того, что представители Федерального бюро расследований (ФБР) располагали рядом улик в отношении бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее окружения, имеются в распоряжении конгрессменов из Республиканской партии США. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на источники в профильных комитетах Конгресса США.

По словам источников, в документах ФБР были обнаружены упоминания об «огромных объемах» засекреченных данных в личном ящике бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии, незащищенном в соответствии с госстандартами.

3 декабря 2017 г. президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что репутация ФБР была «разорвана в клочья» благодаря «усилиям» экс-главы ведомства Джеймса Коми.

По его словам, репутация ФБР с «фальшивым и нечестным расследованием» против Хиллари Клинтон «худшая за всю историю агентства».

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