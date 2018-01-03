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Поклонская указала лидерам США и КНДР на главную кнопку

Политика

Главы США и КНДР меряются «ядерными кнопками»

Поклонская указала лидерам США и КНДР на главную кнопку
Иллюстрация: Kremlin.ru
Наталья Поклонская

Москва, 3 января 2018, 17:37 — REGNUM  Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предостерегла президентов США и КНДР от ядерной гонки.

Бывший официальный фотограф президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram снимки ядерного чемоданчика американского президента.

«Главное, чтобы у лидеров двух стран, сравнивающих «величину и мощность ядерных кнопок», была в исправном состоянии кнопка «благоразумия», — написала парламентарий в соцсети.

Депутат также напомнила русскую пословицу: «горячность мешает, спокойствие помогает».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соуза опубликовал фотографии после того, как нынешний президент США Дональд Трамп в заочной полемике с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что его «ядерная кнопка» больше и мощнее, чем у оппонента.

Читайте развитие сюжета: Клинцевич: Ждем от США более сильных козырей, нежели размер кнопки

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США и КНДР

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