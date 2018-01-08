Истерика: Запад соскучился по войне

Игорь Павловский, , 12:06 — REGNUM

Массовая истерия вокруг учений «Запад-2017» не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Апофеоза эта истерия достигла в выступлении президента Литвы в ООН и заявлении министра обороны Польши о том, что Россия готова применить ядерное оружие в ходе учений.

Но у всей этой кампании и не стояла задача хоть как-то соответствовать этой самой реальности. Необходимо было очередной раз создать гигантский массив информации о «плохих русских». То, что русские НЕ захватили Прибалтику, НЕ оккупировали Белоруссию, а так же НЕ ударили ядерной бомбой по Польше, об этом будут знать единицы высоколобых политологов и небольшая группа политиков. Сознание простых обывателей ЕС и США и так долгое время обрабатывалось истеричными статьями из цикла «русские идут», а о том, что всего этого не было и «русские ушли», им никто не скажет. В голове у массы населения намертво останутся связки: «русские — оккупанты», «агрессивные русские военные» и «угроза свободному миру». К тому же весьма известный американский актёр буквально на днях сделал заявление, что война с русскими уже идёт.

И опираясь на эти сформированные связки и ссылаясь на «общественное мнение», политическая элита ЕС и США будет делать всё, чтобы Россию и дальше исключать из числа стран, имеющих право на собственные национальные интересы.

Похожий случай уже был в истории Европы, когда Великобритании и Франции необходимо было в сознании обывателей сформировать из СССР зло более страшное, чем нацистская Германия, и агрессию Гитлера канализировать на этот самый СССР. Апофеозом той политики стал мюнхенский сговор. Итогом той политики стала самая кровавая мировая война.

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Впервые статья была опубликована 21 сентября 2017 года.

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