Бальбек прокомментировал испытания украинского комплекса «Гром-2»

Москва, , 16:41 — REGNUM Размещенное на YouTube-канале видео испытаний нового оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2» — это всего лишь очередная информационная кампания Украины. Об этом сообщил депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью RT.

«Украина сознательно сообщает о потенциальной угрозе Крымскому мосту: заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива, — говорит Бальбек. — Официальный Киев обнародовал испытания новой ракеты в надежде испортить крымчанам новогодние каникулы».

При этом депутат добавил, что основная цель этого вброса — запугивание мирного населения, поскольку находящиеся в Крыму российские войска подобной «экспериментальной ракетой» испугать невозможно.

Напомним, ранее на специализированном портале Украины сообщалось, что новый оперативно-тактический комплекс «Гром-2», разработкой которого занимались на Украине, готов к первым полевым испытаниям.

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