Пьяный десантник ВСУ подорвался на украинском минном поле

Луганск, , 15:39 — REGNUM Гибель украинского военнослужащего на территории, подконтрольной ВСУ, произошла вследствие его подрыва на минном поле, 3 января сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«1 января в районе населенного пункта Старый Айдар [под контролем ВСУ] военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, находясь под воздействием алкоголя, зашел на минное поле и подорвался, — сообщили в пресс-службе. — От полученных ранений боец скончался на месте».

Уточняется, что в ВСУ начата проверка на предмет соблюдения воинской дисциплины в подразделениях 10-й и 80-й бригад. Для этого на место ЧП приехала комиссия украинского министерства обороны.

«Все случаи небоевых потерь, употребления спиртных напитков, преступлений в отношении мирного населения, произошедших уже в этом году, выявленные членами комиссии, внесены в акт по результатам проверки», — отметили в ведомстве ЛНР.

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Напомним, несмотря на начавшееся 23 декабря 2017 года новогоднее перемирие, на линии соприкосновения в Донбассе практически ежедневно наблюдается нарушение режима тишины. Кроме того, ДНР и ЛНР сообщают об участившихся случаях агрессивного поведения со стороны военнослужащих ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января заместитель командующего вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин заявил, что солдаты ВСУ занимаются мародерством на подконтрольной им территориям, а также минируют дома мирных жителей растяжками.

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