Рамзан Кадыров упрекнул США в лицемерии

Грозный, , 15:18 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что блокировка его аккаунта в Facebook связана с его мнением о действиях Соединённых Штатов в странах исламского мира, которое, как отметил сам Кадыров, он высказывает «предельно честно и откровенно». Об этом лидер Чечни написал в своём Telegam-канале.

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«По мнению многих наблюдателей, фактическая причина также связана с осуждением мною решения Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Ну и что? Разве это повлияет на моё мнение или заставит меня думать одно, а говорить другое? Нет, конечно! Возможностей для распространения информации много», — отметил Кадыров.

При этом глава Чечни задаётся вопросом о логике, которой, по его словам, он не видит в действиях США. Речь идёт о «призыве» президента США Дональда Трампа к властям Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью «уважать право граждан на самовыражение».

«Всё бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно. Но стоило только блокировать сети тех, кто проводят антиправительственные акции в Иране, как президент США вспомнил о свободе самовыражения», — отмечает Рамзан Кадыров.

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«Ясно, что Facebook не имеет свободу действий, а является инструментом в руках властей США. Кого прикажут, того и заблокируют», — заключил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунты Рамазана Кадыров в соцсетях Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря. Глава Чечни заявил о своем переходе в соцсеть Mylistory, которая, по его мнению, ничуть не уступает западным аналогам. Позднее, в знак поддержки, закрывать свои аккаунты в Instagram начали и депутаты парламента Чечни. Председатель законодательного органа республики Магомед Даудов пояснил, что восстановит доступ к своей странице лишь тогда, когда страница его «дорогого брата Рамзана Кадырова» вновь «обретёт своего достойного хозяина».

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