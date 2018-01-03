«Власть не монолит»: глава Томской области изменил структуру власти

Томск, , 15:14 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин внёс изменения в структуру администрации исполнительной власти региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Основной принцип изменений, по словам главы области, — «оптимизация для повышения эффективности работы».

Отметим, что Сергей Жвачкин был избран губернатором Томской области 10 сентября 2017 года, на первых за 14 лет прямых выборах. Вопрос выборов губернатора региона встал после того, как президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Сергея Жвачкина.

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Позже депутаты Законодательной думы Томской области выразили уверенность, что Жвачкин, снявший с себя полномочия досрочно, всё же будет участвовать в выборах.

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«Главный принцип перемен — оптимизация структуры исполнительной власти для повышения эффективности её работы. Качество управления не всегда зависит от количества чиновников. Власть не монолит, изменения мы продолжим и в новом году», — заявил Жвачкин, комментируя изменения.

Так, были объединены департаменты промышленности и развития предпринимательства, энергетики и комитет по атомной промышленности — вместо трёх структурных подразделений появился один департамент промышленности и энергетики. Он будет подчиняться непосредственно заместителю губернатора по промышленной политике Игорю Шатурному.

Далее, из «промышленного» блока был выделен комитет по развитию предпринимательства. Его объединили с департаментом по инновационной деятельности, в результате чего появился департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности. Курировать деятельность этого департамента будет заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

А на базе комитета по государственно-правовым вопросам и департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти был создан департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности. Курировать его будет управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов.

В новой структуре финансово-хозяйственное управление областной администрации было преобразовано в департамент финансово-ресурсного обеспечения. Оно будет находиться в оперативном подчинении управделами.

Кроме того, Сергей Жвачкин переподчинил комитет по охране объектов культурного наследия, который раньше относился к ведению замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра. Теперь комитет будет находиться в оперативном управлении вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

Изменения вступили в силу с нового года. Губернатору теперь предстоит утвердить руководителей вновь созданных департаментов.