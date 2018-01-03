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В Литве в 2018 году в армию призовут каждого седьмого 18-26-летнего

Политика

Минобороны Литвы готовится запустить «лотерею призывников»

В Литве в 2018 году в армию призовут каждого седьмого 18-26-летнего
Иллюстрация: U.S. Air Force
Литовские солдаты

Вильнюс, 3 января 2018, 14:52 — REGNUM  Минобороны Литвы 4 января огласит списки призывников, которые в 2018 году пополнят ряды вооруженных сил страны, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 января, в Минобороны Литвы.

Всего список будет насчитывать 28 тыс. фамилий молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет включительно, а компьютер случайным способом выберет 3864 человек, которые и отправятся на прохождение обязательной службы.

Девушкам служить также позволено, они это могут делать на добровольной основе. Обязательному призыву девушки не подлежат, однако в Литве планируют в будущем ввести и обязательную воинскую повинность в отношении девушек.

Служба в Литве длится девять месяцев. Воинский призыв в Литве был возвращён с 2015 года в связи с «угрозой нападения со стороны России». В 2018 году расходы Литвы на оборону впервые в истории составили 2% от ВВП.

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Милитаризация Прибалтики

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