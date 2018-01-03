ВСУ минируют дома мирных жителей на подконтрольных Украине территориях

Донецк, , 14:35 — REGNUM Случаи мародерства и минирования домов мирных жителей наблюдаются на подконтрольных ВСУ территориях, 3 января сообщил журналистам полковник Эдуард Басурин, заместитель командующего вооруженными силами ДНР.

По словам Басурина, украинская армия продолжает нарушать новогоднее перемирие на линии соприкосновения. За минувшие сутки обстрелам из минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Зайцево, Спартак, а также поселок Трудовские.

Полковник рассказал, что в ДНР на украинских военных поступили жалобы от жителей города Красногоровка (под контролем ВСУ). Случаи мародерства наблюдаются здесь все чаще. Раньше этим занимались радикальные группировки, в частности «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь — солдаты ВСУ.

«Так, 1 января одна из жительниц города по возвращению домой застала выходящими из ее квартиры военнослужащих ВСУ, выносивших ее обогреватель и несколько теплых вещей, — сказал Басурин. — На вопрос о правомерности выполняемых ими действий, получила ответ — «Вам, сепарам, это уже не пригодится — скоро ни одного из вас здесь не останется».

Он отметил, что мародерство — не самое страшное преступление ВСУ.

«Но самым ужасным является то, что помимо обычного мародерства, эти фашисты, покидая обчищенные квартиры, минируют их растяжками, преследуя единственную цель — избавление от свидетелей и хозяев квартир, которые могут попытаться обратиться в органы правопорядка», — отметил Басурин.

Представитель ДНР упомянул о результатах расследования случая ранения украинского военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады. Выяснилось, что он был ранен, подорвавшись при установке им растяжки в одном из частных домов в пригороде Красногоровки.

Напомним, 2 января Басурин заявил, что украинские военные нарушают новогоднее перемирие и Минские соглашения, причем замечены случаи, когда они ведут обстрелы в нетрезвом состоянии. Причиной их озлобления служит недовольство отменой боевых надбавок.

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