Эрдоган в телефонном разговоре с Рухани подчеркнул важность мира в Иране

Анкара, , 13:29 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул 3 января важность мира и стабильности в Иране во время телефонных переговоров со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Такая информация поступила из администрации главы Турции.

Эрдоган также высоко оценил призыв Рухани к общественности не нарушать законов своей страны во время того, как они пользуются своим законным правом на мирный протест.

В свою очередь, глава Ирана заявил турецкому коллеге, что он надеется на скорое прекращение протестов в стране.

Напомним, в Иране продолжаются уличные акции протеста против правительства страны, первоначальной причиной которых стал рост цен на продукты питания. В Тегеране подчеркнули, что одним из факторов протеста является внешнее воздействие, в частности, со стороны Эр-Рияда.

Необходимо также отметить, что заявление Эрдогана сделано на фоне того, как официальные лица Анкары заявили, что они выступают против любых неконституционных мер по смене власти в Иране.

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