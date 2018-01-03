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Эрдоган в телефонном разговоре с Рухани подчеркнул важность мира в Иране

Политика

По мнению иранского лидера, протесты закончатся в ближайшие дни

Анкара, 3 января 2018, 13:29 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул 3 января важность мира и стабильности в Иране во время телефонных переговоров со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Такая информация поступила из администрации главы Турции.

Эрдоган также высоко оценил призыв Рухани к общественности не нарушать законов своей страны во время того, как они пользуются своим законным правом на мирный протест.

В свою очередь, глава Ирана заявил турецкому коллеге, что он надеется на скорое прекращение протестов в стране.

Напомним, в Иране продолжаются уличные акции протеста против правительства страны, первоначальной причиной которых стал рост цен на продукты питания. В Тегеране подчеркнули, что одним из факторов протеста является внешнее воздействие, в частности, со стороны Эр-Рияда.

Необходимо также отметить, что заявление Эрдогана сделано на фоне того, как официальные лица Анкары заявили, что они выступают против любых неконституционных мер по смене власти в Иране.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция выступила против любых «неконституционных» мер в Иране

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Протесты в Иране
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