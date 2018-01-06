Защитникам карельского языка надо не жаловаться, а прочесть Конституцию

Сергей Артёменко, , 19:05 — REGNUM

На днях Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесло изменения в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения». В их число попали все три диалекта карельского (собственно карельский, ливвиковский и людиковский), а также вепсский язык.

Это решение стало очередной причиной обвинения карельских и российских властей в игнорировании интересов карельского языка. Так, в частности, в интервью ИА REGNUM председатель правления Союза карельского народа Наталья Воробей заявила, что это произошло потому, что «карельскому языку не уделяется достаточно внимания на уровне государства. Карельскому языку уже давно нужно было придать статус государственного языка в Карелии, а не сводить карельскую культуру к песням и пляскам, унижая и принижая его достоинства».

В своём комментарии для ИА REGNUM эксперт по вопросам регионального развития Сергей Артёменко отметил: «Заявление уважаемой Натальи Воробей говорит о том, что человек не очень внимательно читал Конституцию республики Карелия, где в статье 11 сказано: «Государственным языком в Республике Карелия является русский. Республика Карелия вправе устанавливать другие государственные языки на основании прямого волеизъявления населения Республики Карелия, выраженного путем референдума». По его словам, не понятно, что мешает «защитнице карельского языка» начать работу по подготовке к референдуму и добиться того самого государственного статуса для карельского языка.

«На наш взгляд, позиция защитников карельского языка, которые во всем обвиняют власти, очень удобна для оправдания собственной неактивности. На фоне достаточно успешного продвижения в Республике Карелия финского языка власти республики делают попытки противостоять этой экспансии, но мощной общественной поддержки этому противостоянию что-то не видно».

Напомним, что в Республике Карелия идут длительные дискуссии о придании карельскому языку статуса государственного. Подробнее историю противостояния финского и карельского языков на территории республики читайте здесь: Поможет ли карельский язык остановить финскую экспансию?

Впервые статья была опубликована 8 октября 2017 года.

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