Мастер-класс Израиля и США для МИД России

Сергей Артёменко, , 18:15 — REGNUM

США вышли из ЮНЕСКО. Вслед за США это собирается сделать Израиль. До этого эти две страны отказались платить членские взносы, поскольку ЮНЕСКО, по их мнению, проводит антиизраильскую политику. Наши чиновники от министерства культуры и МИДа до пресс-секретаря президента огорчились и высказали озабоченность.

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Российский политический класс как-то уже приучили к мысли, что можно над страной бесконечно издеваться в международных организациях, при этом эти издевательства необходимо терпеть, оправдываться и исправно вносить деньги. США в очередной раз продемонстрировали свое отношение к системе международных организаций. Можно сколько угодно сожалеть и расстраиваться, но великая держава чётко продемонстрировала, что не будет терпеть игнорирование своей позиции.

Вслед за США и России по-хорошему надо выходить из ЮНЕСКО. За антироссийские резолюции по Крыму, за постоянное использование финно-угорской темы в антироссийском ключе и за другие недружественные к нашей стране акты.

См. подробно об этой ситуации: Защитникам карельского языка надо не жаловаться, а прочесть Конституцию

Но Россия не выходит, как не выходит из ПАСЕ, Совета Европы и других международных организаций, где нашу страну откровенно поливают грязью.

США и Израиль дали мастер-класс нашим чиновникам, как надо отстаивать свои интересы. Только наши политики вряд ли обучатся этому. Чтобы так действовать, надо в первую очередь защищать страну, а не свои тёплые места в этих международных организациях.

Впервые статья была опубликована 12 октября 2017 года

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