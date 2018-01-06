Русское самоубийство Украины

Юрий Алексеев, , 14:02 — REGNUM

Кто-нибудь помнит, с чего началась «Русская весна» в Донбассе? С чего конкретно? С какого момента? Напомню: с принятия Киевской радой закона о единственном государственном языке — украинском. Произошло это буквально сразу же после кровавого Майдана 2014 года.

А помните, какие требования выдвигали мятежные донецко-луганские республики до того, как сошедший с ума Киев начал обстреливать их из крупного калибра? Напомню: всего-то навсего просили оставить им русский язык, как второй государственный и просили кое-какой автономии в составе Украины. Совсем немного, правда?

Могли договориться? Уверен — могли. Тем более, что «мятежниками» тогда управляли еще не харизматичные стрелковы и моторолы, а те же самые донецкие олигархи, будем честными, ведь так?

Не договорились… Война идет четвертый год… Замечу, что русский язык тогда Рада быстро оставила в покое. Да и кое-какую «автономию» украинским областям предоставила — по части пиления бюджетов. Чтобы не бунтовали.

Сейчас, когда горячие военные действия с «киборгами и «котлами» перешли в фазу нудных арт-перестрелок по «квадратам», и стало очевидно, что на этом фронте перемен уже не будет, Киев с упорством, достойным лучшего применения, готовит следующую аналогичную провокацию. Я имею в виду новый Закон об образовании.

Суть его такова: первые 4 года дети будут учиться на «смешанной» мове — часть предметов на родном языке (нацменьшинства), часть — на украинском. А с пятого класса — всё только на мове, без вариантов. Предполагается это запустить уже с 2020 года, то есть уже вот-вот…

Замечу, что подобную «реформу» мы в Латвии проходили в 2004-м, но не в такой свирепой форме. Во-первых, на подготовку её неторопливые латыши отвели не 2 года, а целых 7 лет. Во-вторых, она не была столь радикальна. Наши русские школьники 40% предметов изучают, все-таки, на своём родном языке до последнего класса. Если грамотно разложить, то важные предметы — математика-физика-химия у нас — на русском, а физкультура-пение-рисование — на латышском. И бог с ними…

И главное: в Латвии практически нет чисто «русских» регионов. Мы, русские и латыши, всегда жили вперемешку. А на Украине по этой части ситуация резко иная. Я уже не говорю про Донецк и Луганск, где на мове не разговаривали никогда. Но и все крупные города левобережья Днепра от Харькова до Мариуполя (плюс Одесса) были русские по языку. Не обрусевшие, не «понаехавшие», а именно — русские изначально, что бы там ни сочиняли вышиваночные историки.

А еще на юго-западе Украины есть регионы, где исконное большинство составляют венгры, румыны, молдаване, у которых там тоже сейчас имеются национальные школы…

И вот, по решению Киева через два года — гоп-гоп — всё образование переводим на мову. Никогда такого не было и вот опять ©… Я уж не говорю, где они возьмут за это время десятки тысяч «марьиванн», владеющих мовой настолько, чтобы преподавать на ней математику, физику, химию. В Латвии таковых до сих пор не хватает.

Гляжу по укро-ТВ выступления сторонников тотальной украинизации образования. Гремит один единственный аргумент: «Здесь Украина, здесь все должны говорить на языке коренной нации». КОРЕННОЙ? А венгры, румыны, русские, евреи на Украине — не КОРЕННЫЕ? Да они кореннее вас на этих землях на сотни лет! Вас еще в проекте не было, а они уже тут жили…

Забавно: Венгрия и Румыния уже отреагировали на новый украинский Закон об образовании жалобами в ООН, ЕС и ОБСЕ. Дескать, Украина ущемляет права их нацменьшинств. Россия пока молчит…

Выскажу своё предположение: а она и будет молчать. России этот закон, как ни парадоксально — чрезвычайно выгоден. С чего я начал свою заметку — с напоминания событий весны 2014 года, с начала войны в Донбассе. Война началась с протестов, запалом для которых явился как раз тот закон о «единственном государственном».

Начнутся ли теперь новые протесты русскоязычных украинцев? Конечно! В Латвии продавливание языковой реформы образования в 2004 году вывело на улицы десятки тысяч людей. Демонстрации были мирные, но очень внушительные. Власти испугались, реформу смягчили… Это — в тихой безоружной Латвии. А на Украине, напичканной оружием и возбужденной войной, страсти будут гореть гораздо ярче.

Приведут ли они к силовым захватам административных зданий и парадам локальных «суверенитетов»? Вряд ли. Репрессивный ресурс у киевских властей сейчас велик, подавят в зародыше. И это — тоже хорошо. России не нужны еще десяток партизанских войн в Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Одессе. Ей хватает Донбасса. Войны, даже маленькие, стоят очень дорого…

России сейчас более всего выгоден раскол в ставшем на время «единым» (война, побратимы, волонтёры, путин-враг) украинском обществе. России нужна дезинтеграция Украины изнутри. Идея вышиваночного гоп-гоп-украинства должна сожрать сама себя. А жесткое языковое давление, особенно, когда это касается детей (дети — болевая точка у любого народа) — лучший способ расколоть любое общество.

Латвия этого раскола достигла, латыши очень старались. В Латвии сейчас не проводят опросов, за кого будут воевать местные русские, если случится заваруха между Россией и НАТО. Боятся проводить, потому что подозревают, что ответ будет явно не в пользу НАТО…

Простым языком. Должно получиться так: «российскомовный» (русскоязычный) украинец, который сейчас стреляет крупным калибром по Донбассу, которому пели в уши, что «все мы — украинско — российско — татарско — грузинско — еврейско — мовные — единый народ, мы все воюем против клятой России», должен обнаружить, что пока он воевал, его украиномовный «побратим» потихоньку лишил нормального образования его детей. А его начальником-хозяином стал дебил в вышиванке, всё достоинство которого — винницкий рагульский говор. Которым он, герой АТО, не владеет. И дети его не владеют…

Резюмирую: когда новый украинский Закон об образовании вступит в силу, в Кремле будут пить шампанское.

Впервые статья была опубликована 14 сентября 2017 года.

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