Литва назвала условия «дружбы с Россией»

Вильнюс, , 12:11 — REGNUM Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис не видит возможностей улучшения отношений с Россией, пока президентом страны будет Владимир Путин. Такой вывод можно сделать и слов Пранцкетиса, сказанных сегодня, 3 января, в эфире радиостанции Žinių radijas.

«Торговые отношения у нас есть, происходят, дипломатические отношения есть, а от ценностей отойти у нас нет ни возможностей, ни желания, а дальше всё так, как и сказала президент: без изменения позиции России или её руководства, надеется на изменения взаимоотношений мы сильно не можем», — сказал Пранцкетис.

Так он прокомментировал фразу премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, который выразил удивление, что Литва является «уникальным государством ЕС», у которого вообще нет никаких отношений с РФ.

Отметим также, что ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Россией «лучше торговать, чем воевать», однако подчеркнула, что укрепление взаимоотношений с действующим руководством России невозможно.

Тем временем, в литовском сегменте социальных сетей литовские политики комментируют высказывания премьера Сквернялиса. ИА REGNUM перевёл на русский язык первую реакцию литовских политиков.

Так, экс-премьер и экс-глава литовских консерваторов, депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Андрюс Кубилюс недоумевает.

«До сих пор мне не казалось, что нам не хватает каких-то «контактов» с Россией. Наоборот, чаще казалось, что это России их не хватает, раз их пропагандистские рупоры так переживают из-за принципиальной позиции Литвы. Чаще большое беспокойство у нас как раз вызывали те, кто эти «контакты» активно искал, а не их отсутствие. Неважно, были ли это наши соседи, или какие «прагматики» из Центральной Европы, или из больших западных столиц», — пишет Кубилюс и задаёт Сквернялису длинный список вопросов внешней политики, в которую вошли в том числе вопросы энергетики, бегства Литвы из системы БРЭЛЛ, отношение к БелАЭС и так далее.

«Путинская Россия хорошие отношения воспринимает только как собственное влияние и завоевание. Думать, что сегодняшняя Россия вот так возьмёт и начнёт дружить просто ради дружбы — глупо», — пишет экс-министр обороны Литвы, также консерватор Раса Юкнявичене.

Ну, а экс-глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Арвидас Анушаускас в своём профиле в Facebook признался, что вовсе собирался писать отдельную статью о том, кто на выборах президента Литвы в 2019 году станет «кандидатом Кремля», однако заявление премьера Сквернялиса всё изменило. Мол, вот он, сам себя выдал.

Как ранее писал обозреватель ИА REGNUM Олег Михайлов, заявление премьера Литвы необходимо воспринимать исключительно, как внутриполитический процесс в самой Литве, который никак не связан с Россией, а если и направлен во внешний мир, то исключительно ради дальнейшей попытки получения денег на защиту от России на Западе. Впрочем, в идеале в Литве рассчитывают, что российские власти заметят слова премьера и пойдёт на диалог, который на сегодня только дал бы новые поводы для оговоров России с целью получения финансовой прибыли.

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