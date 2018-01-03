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Иранский политик: Заявление о причастности к протестам «врагов» – «чушь»

Политика

Против нынешнего правительства выступает «молодежь нации»

Тегеран, 3 января 2018, 11:42 — REGNUM  Иранский политик-реформатор Абдулла Рамезанзадех заявил 3 января, что никакого внешнего воздействия за протестами в стране нет, а также назвал участников антиправительственных протестов «молодежью нации», сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявлением бывший пресс-секретарь при президенте Мохаммада Хатами выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Зачем вы несете чушь? Где враг?», — подчеркнул он.

«Это молодежь нашей нации, уставшая от безработицы, безнадеги, отсутствия уверенности в будущем, бедности и дискриминации», — добавил он.

Напомним, в Иране продолжаются массовые протесты, вызванные первоначально недовольством ростом цен на продукты питания, а также не эффективным управлением страной.

В результате протестов, поддержанных странами Запада, погибло по меньшей мере 20 человек, в том числе при попытке захватить оружие из полицейского участка.

В Тегеране подчеркнули, что одним из факторов беспорядков, происходящих в Иране, является деятельность геополитических противников Тегерана.

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Протесты в Иране

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