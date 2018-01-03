Минобороны РФ начало готовить водолазов к покорению рекордных глубин

Москва, , 11:24 — REGNUM Водолазы-спасатели экспедиционного аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота России готовятся покорять новые глубины. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России 3 января, подготовку акванафтов начали научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России.

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На этот раз погрузиться водолазам предстоит на глубину свыше 400 метров. Подготовка проходит в несколько этапов. Сначала акванафтов будут терминировать в городе Ломоносов на учебно-материальной базе НИИ, затем водолазы отработают погружения с борта спасательных судов ВМФ, в частности, на глубину более 400 метров они опустятся с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием глубоководного водолазного комплекса.

«Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, спуск на глубину 317 метров водолазные специалисты спасательного судна «Игорь Белоусов» на Тихоокеанском флоте РФ впервые совершили в октябре 2017 года. Ранее рекордной считалась глубина 200 метров. Погружение было осуществлено на Тихоокеанском флоте РФ в 2001 году с борта спасательного судна «Алагез».