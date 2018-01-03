Иран требует «положить конец» военному присутствию США в Сирии

Тегеран, , 10:58 — REGNUM Соединённые Штаты не согласовали с Дамаском направление в Сирию своих солдат (в отличие от военных сил Ирана и России), поэтому на территории страны они не могут находиться в течение длительного времени. Такое заявление в интервью телеканалу «Аль-Маядин» сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани.

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В военной операции в Сирии приняли участие более 48 тыс. российских военных

По его словам, военное присутствие США на территории Сирии «является незаконным» и «ему необходимо положить конец».

"Американские оккупационные силы должны покинуть Сирию, они не могут там находиться в течение длительного срока. Мы будем требовать этого со всех международных трибун и осуждать оккупацию», — заявил иранский адмирал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в антитеррористической операции в Сирии за два с небольшим года участие приняли 48 тысяч военнослужащих из России. Это представители практически всех воинских профессий: лётчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, сапёры, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники. Именно они внесли решающий вклад в разгром террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и позволили Сирии вернуться на путь мирного восстановления.

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