В Палестине заявление Трампа о прекращении помощи назвали шантажом

Рамалла , , 10:39 — REGNUM

Заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего отказать Палестине в финансовой помощи, являются «шантажом», заявила 3 января Ханан Ашрави, палестинский законодатель, сообщает американское агентство Associated Press.

По ее словам, Трамп «собственноручно уничтожил сам фундамент для мира», признав Иерусалим столицей Израиля. Палестина же, подчеркнула Ашрави, «не даст себя шантажировать».

«Трамп поставил крест на нашемстремлении к миру, свободе и справедливости», — отметила она.

С середины 1990-х годов предоставили Палестине помощи в области экономики и безопасности на сумму более $5 млрд. По мнению экспертов, отказ от помощи автономии приведет к катастрофическим последствиям для Израиля, который зависит от взаимодействия с Палестиной для поддержания спокойствия на западном берегу реки Иордан.

Напомнил, ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон могут отказать Палестине в экономической помощи в связи с тем, что они, по словам президента США, «не хотят говорить о мире».

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