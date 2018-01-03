Украина: ракетный комплекс «Гром-2» готов к полевым испытаниям

Киев, , 10:31 — REGNUM Новый оперативно-тактический комплекс «Гром-2», разработкой которого занимались на Украине, готов к первым полевым испытаниям. Об этом говорится в сообщении на украинском специализированном портале.

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Также представлены и кадры испытаний двигателя ракет нового комплекса.

Видео опубликовано: Национальный промышленный портал

Отмечается, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальность от 50 до 280 км. Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года президент Украины Пётр Порошенко сообщил об удачном испытании нового ракетного комплекса «Ольха», все составляющие для производства которого были сделаны на территории Украины.