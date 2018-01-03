Сенатор Пушков прокомментировал «беспокойство» постпреда США по Ирану

Москва, , 10:03 — REGNUM Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о созыве Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с ситуацией в Иране. По словам Пушкова, ранее Хейли подобными вещами уже занималась — в Сирии.

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«Хейли всё занималась «миром и безопасностью» в Сирии — теперь беспокоится о «мире, безопасности и свободе» в Иране. Иначе говоря, о смене режима», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

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Как сообщало ИА REGNUM, постпред США при ООН Никки Хейли ранееобещала созвать заседание на уровне Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в Женеве в связи с протестными акциями в Исламской Республике, которые начались в крупных иранских городах в конце декабря 2017 года. В ходе столкновений с полицией погибло не менее 20 человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в подстрекательстве к протестам США, Саудовскую Аравию и Израиль. Позицию же Белого дома 2 января высказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, заявив, что происходящее в Иране — это «протест угнетаемого иранского народа против жестоких и коррумпированных властей».

Добавим, что заявление Хейли прокомментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она предложила постпреду США при ООН поделиться американским опытом по разгону протестных акций.

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Отметим, что дата заседания Совета Безопасности ООН по вопросу происходящих в Иране процессов в настоящий момент ещё не назначена. Как сообщил журналистам постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, говоря о работе СБ ООН, которая запланирована на январь 2018 года (пройдёт под председательством Астаны), актуальный вопрос Ирана обсуждать пока не планировалось.

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