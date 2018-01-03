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Трамп сравнил размер своей кнопки с северокорейской

Политика

Более того, она, в отличие от имеющейся у Ким Чен Ына, еще и работает

Трамп сравнил размер своей кнопки с северокорейской
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 3 января 2018, 09:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная кнопка США намного больше, чем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

С таким заявлением глава Белого дома выступил 3 января в своем микроблоге в Twitter.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе», — отметил глава президент-республиканец.

«Объясните уже хоть кто-нибудь из его нищего и голодного режима, пожалуйста, что у меня тоже ядерная кнопка, только она намного больше и мощнее, чем у него», — подчеркнул, добавив, что его «кнопка работает».

Напомним, в течение первого года своего пребывания в Белом доме Трамп и Ким Чен Ын неоднократно обменивались колкостями. Так, в ответ на очередное испытание баллистических ракет президент США назвал северокорейского лидера «ракетчиком», намекая на песню британского певца Элтона Джона.

В свою очередь, Ким Чен Ын обзывал Трампа собакой, а также выжившим из ума старикашкой.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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