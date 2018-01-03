США заявляют о новых мерах давления на Пакистан

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Вашингтон продолжит давление на Пакистан. В настоящее время Белый дом готовит новые меры в отношении этой страны по вопросу о поддержке терроризма. Об этом на брифинге 3 января заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Отвечая на вопросы журналистов, Сандрес сказала, что, по мнению президента США, Исламабад может победить терроризм, но делает для этого недостаточно.

«Мы знаем, что они могут сделать больше, чтобы остановить терроризм, и мы хотим, чтобы они делали это», — цитирует Сандерс телеканал Geo TV.

США намерены заставить Пакистан быть более активными в этом вопросе и готовят новые санкции. О новых мерах, которые предпримут США в отношении Пакистана, по словам Сандерс, Белый дом объявит в ближайшие два дня — «в ближайшие 24—48 часов».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил, что Исламабад больше не будет получать финансирование из Вашингтона из-за своей поддержки террористов.

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«Они укрывают террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогают», — написал Трамп в Twitter.

Президент США также добавил, что за последние 15 лет Соединенные Штаты по ошибке передали Пакистану более 33 миллиардов долларов финансовой помощи.

«В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков», — отметил Трамп.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что американское руководство намерено совсем отказаться от финансирования Исламабада, потому что власти Пакистана нечестно ведут себя по отношению к Вашингтону.

В ответ на это пакистанские власти заявили, что готовы отчитаться, на что были потрачены полученные средства. Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф сказал, что заявление Трампа «не имеет значения», поскольку Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с США.

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