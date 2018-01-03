МИД РФ – об СБ ООН по Ирану: США поделятся опытом разгона демонстрантов?

Москва, , 05:59 — REGNUM Соединенные Штаты Америки имеют большой опыт в разгоне протестных акций, которым им, видимо, придется поделиться на инициированном ими заседании в Совете Безопасности ООН, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Комментируя обещание постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Вашингтон намерен созвать в скором времени специальные заседания СБ ООН и Совет по правам человека (СПЧ) ООН в связи с событиями в Иране, Захарова написала:

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон».

Напомним, Хейли анонсировала инициативу Вашингтона по созыву специальных заседаний в ООН 2 января. Дату совещаний она не указала.

Читайте подробнее: США созовут экстренные заседания в ООН из-за ситуации в Иране

Комментируя это заявление, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров заявил, что дата заседания СБ ООН по вопросу Ирана не назначена. Разбирать этот вопрос СБ ООН готов, если появится такая инициатива. Но пока вопрос на повестке не стоит.

Читайте подробнее: Совбез ООН не включал Иран в повестку ближайших заседаний

В Иране массовые беспорядки начались в конце декабря. Протестные акции, сопровождающиеся поджогами и попыткой захватить важные правительственные объекты, подавляются полицией.

В результате сотни человек ранены, погибших — двадцать. Российских граждан среди них нет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Ростуризм призвал сограждан, находящихся в Иране, избегать мест массового скопления людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Российских туристов призвали ограничить прогулки по Ирану