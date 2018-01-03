Кто самый доступный президент? Белый дом дал оценку Трампу

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Одним из самых доступных лидеров в истории США является президент этой страны Дональд Трамп, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Он является одним из самых доступных президентов, которые у нас когда-либо были», — сказала Сандерс.

Представитель администрации пояснила, в чем заключается доступность ее шефа. Он готов отвечать на различные вопросы в разных форматах — от пресс-конференций до прямого общения с народом. Также для контактов он использует социальные сети.

Напомним, Трамп, покинув Белый дом с связи с началом праздников, не провел традиционную пресс-конференцию по итогам 2017 года. Это вызвало у журналистов вопросы.

Отметим, что в России итоговую годовую пресс-конференцию президента Владимира Путина (14 декабря 2017 года) посмотрели 6,9 млн телезрителей. В 2016 году итоговую пресс-конференцию посмотрели 6,7 млн человек.

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