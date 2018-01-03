Пушков: Трамп поторопился с оценкой санкций против КНДР

Москва, , 04:09 — REGNUM Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что санкции против Северной Кореи уже дали свои результаты, преждевременны, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Тwitter.

«Трамп утверждает: санкции начинают давать результаты, — написал Пушков. — Не соглашусь: Ким не намерен отказаться от я/о. Но еще более жестких санкций явно не хочет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января Трамп в Twitter написал:

«Санкции и «другие» методы давления начинают оказывать влияние на Северную Корею».

Американский президент утверждает, что северокорейские солдаты «бегут в Южную Корею». В очередной раз назвав лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком — ракетой», Трамп отметил, что тот «впервые теперь хочет переговоров с Южной Кореей».

Напомним, Вашингтон постоянно наращивает санкции против Северной Кореи, мотивируя это тем, что рестрикции якобы остановят Пхеньян в развитии его ядерной программы.

На деле Пхеньян воспринимает это как грубое давление. Приостановки ядерной программы, судя по заявлениям Северной Кореи, не планируется. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Ким Чен Ын заявил, что создание национальных ядерных сил Северной Кореи завершено.

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