Посольство России в Иране усилило меры безопасности

Тегеран, , 03:34 — REGNUM Меры безопасности вокруг российского посольства в Иране усилены в связи с уличными протестами, заявил Андрей Ганенко, пресс-атташе дипмиссии в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя события в Иране, российский дипломат заявил, что среди погибших и пострадавших нет российских граждан. Официальное число жертв — двадцать человек.

«Что касается задержанных, то я тоже видел официальные цифры, около 450 — 500 человек, сколько на самом деле, сложно сказать», — сказал Ганенко.

Российский дипломат уточнил, что иранские власти усилили меры безопасности. Сейчас в Тегеране сотрудники дипмиссии не выходят на работу — из-за праздников.

«Но что касается особых мер, начиная с 31-го декабря, вокруг посольства иранцы усилили меры безопасности, — сказал Ганенко. — Если обычно стоит просто пост дипломатической полиции, то сейчас стоят усиленные кордоны с полицией и сотрудниками спецслужб».

По словам российского дипломата, на въезд наложены некоторые ограничения — по инициативе российской стороны. Сами иранцы ограничений не накладывали.

«Мы покидаем посольство только по служебной необходимости или выезжаем на небольшие расстояния. На самой работе посольства ситуация пока никак не сказывается», — сказал Ганенко.

По его словам, он сам не видел протестующих и демонстраций на улицах. Но усиление действий правоохранителей заметно: на больших перекрестках Тегерана — полиция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вслед за Вашингтоном недовольство действиями Тегерана высказал французский президент Эммануэль Макрон.

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