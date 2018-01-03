Макрон указал Рухани на большие жертвы в ходе протестов

Париж, , 03:12 — REGNUM Обеспокоенность числом погибших в ходе протестов в Иране выразил французский президент Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Рухани, сообщили в пресс-службе администрации главы Франции.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, в ходе которого он выразил свою обеспокоенность числом жертв, связанных с проходящими в стране манифестациями», — сообщили в пресс-службе.

Французский лидер посоветовал Рухани проводить политику «сдержанности и спокойствия».

Отметим, заявление Макрона последовало за высказываниями, прозвучавшими из Вашингтона. США осудили Тегеран и поддержали протестующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв в ходе столкновений в Иране достигло 20. Протестующие пытались захватить важные объекты в Тегеране и подожгли правительственные учреждения. Полиция Ирана подавила протесты.

Подавление протестов стало поводом для осуждения Тегерана со стороны США. Белый дом назвал «уличную» активность проявлением «народного гнева» против «коррупции» и «поддержки терроризма».

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