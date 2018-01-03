Совбез ООН не включал Иран в повестку ближайших заседаний

Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Дата заседания Совета Безопасности ООН по вопросу происходящих в Иране процессов не назначена в настоящий момент, сообщил журналистам Кайрат Умаров, постоянный представитель Казахстана при ООН.

Умаров, говоря о работе СБ ООН, которая запланирована на январь 2018 года (пройдет под председательством Астаны), сказал, что актуальный вопрос Ирана обсуждать пока не планировалось. Во всяком случае определенной даты заседания пока нет, однако и такое предложение может быть рассмотрено, если будет инициатива.

«Иран не включен в повестку дня Совета Безопасности, но если какой-либо член хочет поднять этот вопрос и обсудить его, конечно, мы будем готовы работать над этим», — сказал Умаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никки Хейли, постпред США при ООН, обещала созвать заседание на уровне СБ ООН и Совета ООН по правам человека в Женеве. Сроки она не назвала.

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Напомним, протесты в Иране стали поводом для активности Вашингтона. После начавшихся в Иране протестов США встали на сторону протестующих и осудили Тегеран.

2 января пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс высказала позицию Белого дома: происходящее в Иране — это протест угнетаемого иранского народа против жестоких и коррумпированных властей.

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