Постпред США обвинила власти Пакистана в двурушничестве

Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Власти Пакистана нечестно ведут себя по отношению к Вашингтону, поэтому американское руководство намерено совсем отказаться от финансирования Исламабада, сообщила журналистам Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН.

Комментируя обмен заявлениями, сделанный между Исламабадом и Вашингтоном, Хейли анонсировала готовность США отказаться от помощи Пакистану.

«Пакистан ведет двойную игру на протяжении многих лет. Они иногда работают с нами, но также укрывают террористов, которые нападают на наши войска в Афганистане», — сказала Хейли.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 1 января 2018 года заявил, что Исламабад больше не будет получать финансирование из Вашингтона из-за своей поддержке террористов.

По его словам, все последние 15 лет, в течение которых этой стране оказывалась помощь, можно сказать, прошли зря. Трамп оценил политику Исламабада как хитрую и двойственную: деньги на борьбу с терроризмом Пакистан берет и при этом террористам же и помогает.

В ответ на это пакистанские власти заявили, что готовы отчитаться, на что были потрачены полученные средства. Заявление Трампа пакистанская дипломатия оценила как «не имеющее никакого значения».

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