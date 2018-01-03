Бойкот Додона: в Кишиневе объявлен врио президента

Кишинёв, , 00:56 — REGNUM Решение отстранить от управления страной президента Молдавии Игоря Додона связано с тем, что он устроил конституционную блокаду и проигнорировал положения конституции, сообщили в пресс-службе молдавского парламента.

Комментируя происходящие в Кишиневе события, спикер парламента Андриан Канду заявил:

«Конституционный суд в качестве гаранта Конституции предоставил сегодня решение для институционной блокады, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения Основного закона».

Спикер парламента сказал, что он теперь — временно исполняющий обязанности президента. Он будет подписывать указы о назначении новых министров. Также Канду отметил, что проведет церемонию их приведения к присяге.

Дата этого мероприятия пока не уточняется. В настоящее время многих фигурантов запущенного в Кишиневе политического процесса еще нет: госслужащие в большинстве своем находятся на каникулах.

Напомним, 2 января 2017 года Додона временно отстранили от власти решением Конституционного суда. В Кишиневе объяснили это решение тем, что молдавский лидер собирался обновить состав правительства.

По оценке Додона, законодательство грубо нарушено. Как ранее сообщало ИА REGNUM, решением Конституционного суда будут назначены семь членов правительства.

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