Литва на пути «новой победы над Россией»

Олег Михайлов, , 01:17 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис открытым текстом раскритиковал отсутствие отношений с Россией. Самый популярный по рейтингам политик страны, главный на сегодня кандидат на пост следующего президента Литвы, если ничего не случится до 2019 года, против такого положения!

«Мы уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю — абсолютно без никаких контактов с государством (с Россией — прим. ИА REGNUM ), хотя другие страны, те же соседние государства, очень активно работают над экономическими вопросами», — заявил Сквернялис в интервью одному из литовских коммерческих каналов.

И это после того, как президент Даля Грибаускайте заговорила, что «лучше торговать, чем воевать»! После того, как в декабре 2017 года три прибалтийских премьера решили не высказываться против газопровода «Северный поток-2»! После того, как в конце декабря 2017 года Литва осудила решение Дональда Трампа в ООН за перенос посольства США в Израиле в Иерусалим! А вот сейчас — из-за отсутствия контактов недоумевает самый вероятный будущий президент Литвы?!

«Европейские и американские деньги кончились что ли уже?», «А что так, появились проблемы?», «Неужели, а что так, соскучились?», «Чё, шпроты девать некуда?», «Засуетились, только поздно. Нет этим американским прихвостням веры», «Что, в квартирах стало холодно?»

Это реальная волна ехидных комментариев в российском сегменте социальных сетей на высказывание премьера Литвы. И, казалось бы, имеют право люди на сарказм. Если бы всё не было иначе.

Литва уже на протяжение месяца — и это только начало — ожесточённо пытается привлечь внимание России. Именно виртуальная борьба маленькой, но гордой страны — главная как финансовая, так и политическая акция литовских политиков. Финансовая тает на глазах. С начала 2017 года в Литве в буквальном смысле ежедневно рекламировали скорое нападение России, которое, по словам литовских «аналитиков» должно было произойти во время осенних учений «Запад-2017». Ничего не случилось! Пьяный российский пограничник со стороны Калининградской области заблудился, и вплавь переплыл на территорию Литвы. Едва ли можно принять за начало военного вторжения. Но в Литве даже это попытались — инцидент комментировали высшие чиновники государства. Ну, а когда всё закончилось, а Литву никто не оккупировал, министр обороны Раймундас Кароблис объявил, что Россия просто не решилась, видя как решительно ведёт себя сама Литва. Ну, то есть, вторжение было отбито мощной психологической готовностью!

Ровно также было и в 2015—2016 годах, когда на тот момент глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Артурас Паулаускас рассказал журналистам, что на литовскую часть Куршской косы высадилась российская диверсионная группа, но Литва предприняла решительные меры и провокации не произошло. Сама высадка иностранных спецподразделений на территории иного государства, да ещё и члена-НАТО, уже должна была вызвать мощный скандал, вплоть до созыва внеочередного заседания Совбеза ООН. Но ничего такого не произошло. Более того, литовский политик не стал вдаваться в подробности, когда это произошло, и что именно предприняла Литва, что оккупант так позорно ретировался. Этого всего не надо. Главное, что Литва тогда на страницах литовских СМИ и в рассказах чиновникам от ЕС и НАТО — снова «победила Россию».

Однако фарс серьёзно даже твои союзники воспримут один-два раза. Ну три. Но когда это повторяется бесконечно, а твой объект мифологической угрозы тебя даже не замечает, то когда-то это должно завершиться. Вот и осенью 2017 года пусть небольшая, но всё же постоянно находящаяся группа американских солдат, покинула Литву. «Вернёмся, если будет угроза», — говорил американский генерал Бен Ходжес. Да и на авиабазе в Шяуляй уже дежурит только тройка истребителей. А ведь совсем недавно там стояло пять американских боевых самолётов, а литовские чиновники гордо сообщали: это усиленная группировка, а если что — прилетит сколько надо, ведь вокруг почти война.

И так интерес к маленькой, ведущей неравный бой с восточным тираном, гас. И что-то надо делать. А единственный уже проверенный вариант — личная встреча. Вот, Грибаускайте как-то провела переговоры с Владимиром Путиным, да так давно, что сегодняшний президент России тогда занимал пост премьер-министра, а президентом был Дмитрий Медведев. Ну и что, что давно?! До сих пор дивидендов от этой встречи хватает. Вот и Грибаускайте в 2017 году заявила, что Путин ей тогда на встрече якобы выдвинул целый список требований в ультимативной форме. Но смелая Грибаускайте устояла и отвергла самого Путина! Ух как ей, когда она повторяет эту байку рукоплещет Запад. Вот молодец, настоящая новая «железная леди»! Вот и попробуй, проведи сейчас такую же встречу. Да пусть не сейчас, пусть и в 2019 или в 2020 году. Во время неё можно и помолчать, но цель достигнута — контакт произошёл, а дальше можно говорить, что хочешь. Вдруг Запад снова поверит.

Да и в принципе, заявление Сквернялиса сегодня в Литве на руку всем. И население уже успело устать от мифологической борьбы с Россией. Авось премьер станет перед президентской кампанией ещё популярнее. Да и вечным «борцам» с Россией — литовским консерваторам — есть чем заняться: весь вечер 2 января они в социальных сетях, вместо того, чтобы доесть новогодние салаты, поучают Сквернялиса — мы это проходили, мы пытались наладить партнёрские отношения с Россией на равноправной основе, но нет, они тираны и изверги, это невозможно.

Словом, жизнь снова стала налаживаться, вокруг движение, споры, а если и российские власти попадутся на крючок, то возможность с новой силой запустить угасающий механизм отважной борьбы с «кровавым диктаторским режимом» по соседству. Где Литву, вне всякого сомнения, ожидают всё новые и новые победы. Главное чтобы простофили со стороны Запада деньги продолжали платить.

«Не дай Бог Россия и это проигнорирует», — с такими мыслями в ночь на 3 января вполне мог засыпать или премьер Сквернялис, или президент Грибаускайте, или кто калибром поменьше, но также живущий только за счёт отважной борьбы с Россией.