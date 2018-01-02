США призвали Иран прекратить блокировку соцсетей

Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Власти Ирана должны прекратить блокировку социальных сетей. Об этом, как передает Associated Press, сообщил замглавы Госдепа США Стивен Гольдштейн.

«Они (социальные сети) являются законными способами общения, — заявил Гольдштейн. — Люди в Иране должны быть в состоянии получить доступ к этим сайтам».

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram на фоне антиправительственных протестов в Тегеране и других городах.

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