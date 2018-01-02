Глава МИД Германии посетит Донбасс

Киев, , 21:22 — REGNUM Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, который 3—4 января посетит с рабочим визитом Украину, встретиться с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ и Франции в рамках «нормандского формата» (…), — говорится в сообщении. — В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины».

В МИД Украины отмечают, что Климкин и Габриэль также планируют осуществить совместную поездку в Донбасс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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