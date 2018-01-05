Нацистский враг и наши герои на кладбище: почему и зачем

Александр Дремлюгин, , 20:59 — REGNUM

За что воевали наши деды, если сегодня победители не только земной, но и загробной жизнью живут гораздо хуже побеждённых? Чем более ухоженными будут кладбища солдат вермахта, и более заброшенными кладбища солдат Советской армии, чем наглее и демонстративнее будут разрушаться монументы с красноармейцами, тем проще будет воспитывать поколение, наподобие школьника из Нового Уренгоя, которое через 10−15 лет станет в России новой властью.

Крымский евростандарт

Под Севастополем в районе села Гончарное расположено старое «Немецкое кладбище», на котором покоится прах почти 25 тысяч офицеров и солдат вермахта, пришедших сюда более 70 лет назад убивать, порабощать и грабить, за землёй и рабами. Некрополь находится практически в идеальном состоянии: на фоне сказочных видов горных вершин и морского побережья простилается, наверное, самая ровная дорога в Крыму, аккуратные газоны, блестящие на солнце надгробные камни.

Появилось оно не по окончании Великой Отечественной войны, а после развала Советского союза в конце девяностых. На немецкие деньги здесь перезахоронили тысячи останков гитлеровских воинов, обустроили территорию, поставили в центре двухметровый поминальный крест, мемориальные доски и огородили всё это дело большим забором с охраной.

К слову, легендарный севастопольский мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» был создан только в 2008 году, а мемориал узникам самого крупного на полуострове концлагеря «Красный», в котором нацисты убили 15 тысяч советских граждан, открыли лишь после воссоединения с Россией.

Весной этого года на кладбище приезжала немецкая делегация, члены которой с сожалением заметили, что погибшие солдаты думали, что сражаются за свою страну, а на самом деле действовали в интересах политиков, которые их страной на тот момент руководили. А это, по их глубокому убеждению, далеко не одно и то же.

Чёрные звенья

К сожалению, с уважением к советским воинам в России и за её пределами дела обстоят не столь хорошо, как на немецком погосте в Севастополе. Уже не первый год мы читаем сообщения об осквернении могил и памятников красноармейцев со всех уголков света: в Польше разбили надгробья, украли звёзды; в Грузии взорвали Мемориал воинской славы; в Мадриде на захоронениях и памятниках советских бойцов, сражавшихся в Гражданской войне, нарисовали свастики; в Вене залили краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.

Тысячи бойцов Красной Армии до сих пор лежат в болотах под Ленинградом — наши поисковики разыскивают останки советских солдат, руководствуясь чувством долга по отношению к памяти защитников Родины. Останки же немецких солдат с присущей этой нации педантичностью регулярно передаются германской стороне.

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Так что же произошло? В мире сменились герои, миру меняют память с нашего молчаливого согласия? Или соучастия? Почему наше государство не в состоянии защитить память своих защитников?

Пару дней тому назад по улицам Риги прошли 20 тысяч человек под барабанный бой и распевание песен солдат войск Ваффен СС с факелами, крича «Мы латыши!», «Латвию латышам». Насколько это всё связано?

«Немецкие кладбища у нас также содержатся в идеальном состоянии, поскольку Германия выделяет большие средства на их содержание, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель объединенного конгресса русских общин Латвии Александр Гапоненко. — Воинские захоронения советским воинам находятся под защитой межгосударственного договора и Россия финансирует их реновацию. Хотелось бы больших сумм, но работы ведутся не так плохо. Ухаживают за могилами добровольцы. Раньше это делали школьники, теперь это строго-настрого запретили. Не те герои. Идёт сознательная трансформация памяти молодого поколения».

По его словам, в качестве героев сегодня определены бойцы латышского легиона войск Ваффен СС и «лесные братья», которые на 90% состояли из беглых нацистов. На эти цели выделяются немалые деньги из бюджета европейской страны. Практически той же цели — прославлению «коричневых» героев служат шествия нацистов 16 марта и факельные шествия 18 ноября.

«Россия смотрит на всё происходящее как на курьёз. Между тем, из российских соотечественников таким образом готовят антирусские силы, готовые воевать с Россией. По образцу Украины, где русские воюют с русскими в зоне АТО на Донбассе», — отметил Александр Гапоненко.

Не случайность, а тенденция

По словам политического обозревателя Константина Сёмина, всё это происходит потому, что Великая Отечественная война неотделима от истории Советского Союза.

«Поскольку наша нынешняя аристократия и правящий класс всячески стремятся отмежеваться от неё, то закономерно, что отношение ко всему советскому проецируется и на историю Великой Отечественной войны. Хотя её и пытаются как-то вычленить из этого периода, вырвав красные звёзды, чтобы оставить нам безликую и безымянную Победу. Поэтому на Красной площади драпируют Мавзолей и проводятся парады с двуглавыми орлами, приуроченные к 7 ноября», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

По его мнению, в 1991 году борьба против СССР не закончилась, и в глазах наших вчерашних противников мы до сих пор остаёмся наследниками советской цивилизации, поэтому нас будут всеми силами стремиться добить.

«Идеальное состояние кладбищ тех, кто на самом деле был повержен в 1945 году, кладбищ, на которых лежат несостоявшиеся оккупанты и поработители нашей страны, в противовес разрухе и запустения на погостах и мемориалах советским воинам — это, в том числе, мощнейшее психологическое, пропагандистское оружие, которое очень здорово воздействует на умы подрастающего поколения. Если кто-то забыл, в начале 1990-х был очень популярен такой агитационный мем: за что воевали наши деды, если сегодня победители живут гораздо хуже побеждённых? Это всё из одной и той же оперы. Чем более ухоженными будут кладбища солдат вермахта и более заброшенными кладбища солдат Советской армии, чем более нагло и демонстративно будут разрушаться монументы с красноармейцами, тем проще будет воспитывать поколение, наподобие печально известного школьника из Нового Уренгоя. Всего через 10−15 лет люди, которые ещё могут сегодня что-то сказать в защиту Победы, сойдут со сцены, и во власть, СМИ и школы придут люди, воспитанные этим блистательным кладбищем солдат вермахта», — отметил Константин Сёмин.

И, самое главное, что давно пора понять нашему обществу, что это не очередной случайный сбой, не короткое замыкание в системе, а чёткая тенденция, которая была заложена в начале 1990-х и ни на минуту не прерывалась, а шла по нарастающей до сих пор.

«Я хочу напомнить, что под Екатеринбургом относительно недавно было отреставрировано и с помпой открыто кладбище павших легионеров белогвардейского чехословацкого корпуса — «героев» гражданской войны. Точно такие же мемориалы оборудованы по стране для наших итальянских, венгерских партнёров. На Бородинском поле золотом выбито: «Европа оплакала падение храбрых сынов своих на полях Бородинских, говоря о «невинных» жертвах братских стран Запада. Так что это касается не только Великой Отечественной войны, это общая тенденция, которая объясняется желанием буржуазно-олигархической клики вписаться в этот «цивилизованный мир», где хранятся их капиталы. Это прискорбно, это трагично, но это закономерно», — подчеркнул политобозреватель.

Придётся выбирать

То, что на фоне исчезновения советских артефактов в Крыму и в других регионах России мы наблюдаем ренессанс символов эпохи самодержавия, связано с попытками отечественной олигархии защитить свою маленькую вотчину от посягательств чужого капитала. По тому же поводу на Украине местная аристократия и буржуазия тяготеют к скоропадщине, петлюровщине и бандеровщине.

«Наши таким же образом тяготеют к идеям, которые проповедовал НТС — Народно-трудовой союз российских солидаристов, тех же бандеровцев, которые действовали на оккупированных нацистами территориях РСФСР. Кто не в курсе, рекомендую изучить, что такое НТС и узнать, что до сих пор больше пяти десятков их отделений, а также филиалов издательства «Посев» работают на территории нашей страны. Фактически весь курс современной истории, внедрение фигуры Солженицына в школьную программу инициирован, по сути, ими. Кстати, их эмблема мало отличается от бандеровской, на ней также красуется трезубец, потому что они действовали примерно под руководством Генриха Гимлера», — рассказал Константин Сёмин.

По его словам, несмотря на то, что современные «белые» не имеют никакой исторической связи со своими предшественниками, как нет её между сегодняшними комсомольцами и поколением Павла Корчагина, идейная связь существует и она очень сильна.

«Есть деление общества на классы, которое невозможно отменить, поэтому новые националисты — озверевшая пехота охранителей олигархии, которая всегда защищает завоевания победившего буржуазного класса, всегда будут числить себя под Колчаками и Врангелями, Шкуро и Красновыми, под Власовым. Точно также живы красные идеи и их невозможно вытравить. Это противостояние двух непримиримых начал, которое нельзя обнулить, поэтому каждому придётся выбирать чью-либо сторону. Одна из них — фашизм, то есть — крайне реакционная форма капитализма. Именно её мы у себя сейчас постепенно выращиваем. Чем более бешеной и кровожадной она становится, тем больше шансов у нас увидеть воскресших и восставших предателей Красновых и Власовых. При таком положении дел они снова будут востребованы», — подчеркнул Константин Сёмин.

Впервые статья была опубликована 20 ноября 2017 года.

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