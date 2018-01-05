Казус секретных тюрем ЦРУ: США подставили Литву под трибунал

Олег Михайлов, , 16:23 — REGNUM

Литовские политики и, возможно, даже высшие руководители имеют реальную возможность познакомиться с Гаагским трибуналом изнутри. Как подсудимые, ставшие соучастниками тяжкого преступления против человечества. За пытки подозреваемых в терроризме в секретных центрах ЦРУ в Литве, с которых в итоге обвинения сняли даже в США.

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При чём тут Литва, если пытки невиновных исполняли США, а Литва просто площадка?! Всё правильно, если бы США были членами Международного уголовного суда. А сегодня по факту США не входят в этот международный орган юстиции и на его решение им глубоко наплевать. А вот Литва — входит. Литва, в принципе, стремясь подражать «просвещённой части западного мира», подписывает всевозможные конвенции не читая. Вот и доподписывались до того, что, в случае доказательств зверских пыток мусульман в Литве, ответит не организатор — США, а Литва, которая в своё время попросту всячески угождала своему главному заокеанскому другу. Даже если просьбы были незаконными и далеки от так прославляемых на Западе норм прав человека.

Но вернёмся к истокам. Секретные тюрьмы ЦРУ в Литве работали недолго. Точно установлено, что в промежуток от начала 2005 по конец 2006 года. Интересное совпадение: президентом Литвы в 1998—2003 годах, а затем с 2004 по 2009 год был гражданин США Валдас Адамкус, которому перед первым президентским сроком срочно присвоили литовское гражданство и искусственно, нарушив собственное законодательство (это отдельная история), дали разрешение баллотироваться на пост главы страны. К тому же как раз в 2004 году Литва вступает в НАТО и Евросоюз. Секретные тюрьмы ЦРУ в такой красочный и динамичный период страны — как вишенка на торте. Магарыч. Мы вам — «свободный мир», а вы нам — место для пыток. Конюшню. В буквальном смысле.

Секретная тюрьма ЦРУ США с пыточными камерами располагалась в пригороде Вильнюса, в районе Антавиляй. С виду — ухоженная конюшня. Закрытая территория за забором, комплекс аккуратных зданий, камеры слежения по периметру. Вокруг леса. Самый престижный район Вильнюса. Соседи — район Турнишкес. Тут сосредоточены резиденции всех президентов Литвы. Отсюда до сих пор ежедневно на работу выезжает Даля Грибаускайте. Пожалуй, лучше места для нелегальных пыток и не придумать.

В Литве предположительно содержали двух заключенных — гражданина Саудовской Аравии Мустафу аль-Хасави, подозреваемого в организации и финансировании атак 11 сентября и считавшегося третьим по важности членом террористической организации «Аль-Каида» (запрещённая в РФ террористическая организация), и палестинца, родившегося в Саудовской Аравии, Абу Зубайду. У первого после пыток развился хронический геморрой, появились надрывы заднего прохода и симптоматическое выпадение прямой кишки. Второго заключённого (надо отметить, что прямых доказательств, что именно эти пытки проходили в Литве, нет, часть доклада Сената США, которая была представлена общественности, засекречена) пытали водой, не давали спать, держали в тесном помещении, доводя до истерики. Или закрывали лицо, а потом резко открывали, показывая гроб. Такая уже, видимо, психологическая пытка. Так или иначе, Сенат США признаёт, что все эти эксперименты позже вошли в методологию работы ЦРУ.

Ещё один штрих из открытой части доклада Сената США: за возможность оборудовать в Литве тюрьму ЦРУ некое неназванное высокопоставленное лицо из литовских чиновников получило неназванное количество миллионов долларов США в виде взятки.

В самой Литве расследование до сих пор якобы проводится. Правда, о ходе дела никто не слышал уже долгое время. Однако официально оно не закрыто. В свою очередь парламентское расследование подтвердило, что в Литве действительно были оборудованы два секретных центра ЦРУ. Один— под видом конюшни в Антавиляй, другой — едва ли не в центре Вильнюса на улице им. Серакаускаса. Правда, последний, видимо, не был тюрьмой, а неким опорным пунктом для американских шпионов. Как говорится в отчёте прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, это было местом так называемой эксфильтрации агентов — доставки их в безопасную зону.

Так или иначе, в Литве согласились на официальном уровне, что сами секретные центры ЦРУ были. А вот что в них кто-то содержался, а тем более этих заключённых пытали — категорически нет. «Не хватает доказательств», — заявили в Литве и хотели на этом успокоиться. Мол, да, американцы чисто для развлечения оборудовали в Вильнюсе секретные тюрьмы, но никого там не держали. Так, деньги некуда девать.

Так это или нет, сейчас будет разбираться уже не Вильнюс. Для этого у него было восемь лет после начала скандала, которые ни к чему не привели. Факты проверит Международный уголовный суд в Гааге. Кстати, не стоит его путать с Международным судом ООН, который также в Гааге и который обыватель знает по самым громким процессам преступлений против человечества. Но лиха беда начало.

Пока же на скамье подсудимых — Литва. Ещё Польша и Румыния. Всего тюрем было восемь: в этих трёх странах, четыре в Афганистане, одна в Таиланде. И если Литву признают виновной в соучастии в преступлениях против человечества, то кто знает, как в принципе на международной арене будет выглядеть эта уютная с виду прибалтийская республика.

Впервые статья была опубликована 22 ноября 2017 года.

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