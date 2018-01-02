Премьер-министр Литвы выступает за восстановление отношений с РФ

Вильнюс, , 20:37 — REGNUM Властям Литвы необходимо начинать восстанавливать контакты с представителями Российской Федерации уже в 2018 году. Об этом, как передает RT, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Мы (Литва) — уникальное государство ЕС, не имеющее никаких, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (РФ), — говорит Сквернялис. — Хотя другие страны — те же соседние — активно работают над экономическими вопросами».

По его словам, властям Литвы нужно «выдерживать четкие стратегические границы» во время восстановления связей с РФ.

«Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, — добавил Сквернялис. — И следующий год является благоприятным для подобных шагов».

Напомним, 24 декабря 2017 г. президент Литвы Даля Грибаускайте также неожиданно заявила, что с Москвой лучше сотрудничать, чем воевать, и вообще, соседей не выбирают.

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