Порошенко: Украина в 2018 г. получит летальное вооружение из США

Киев, , 19:47 — REGNUM Украина получит летальное вооружение от США уже в 2018 году. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

«В текущем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен, — пишет Порошенко. — Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США».

При этом глава государства добавил, что «главный союзник» Украины — это вооруженные силы страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет страны на 2018 год. Так, доходы госбюджета-2018 определены в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — на уровне 991,7 млрд гривен.

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