Названы основные версии убийства правозащитницы Ноздровской на Украине

Киев, , 19:20 — REGNUM Четыре ключевые версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской рассматривают следователи на Украине. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

«Профессиональная деятельность (первая версия), вторая конкретизирована, по последнему делу по факту ДТП, — сказал Жукович. — Следующая версия — хулиганство. Еще одна версия — то, что ее кто-то хотел изнасиловать».

При этом он добавил, что информация о задержании и объявлении кому-либо о подозрении по данному делу не соответствует действительности.

«Нет, мы просто проводили следственные действия, — говорит Жукович. — Мы опрашиваем людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в Киевской области в реке нашли тело украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

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