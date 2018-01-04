Кто в Киеве не дает снять анафему с патриарха Филарета

Станислав Стремидловский, , 20:21 — REGNUM

В Киеве в резиденции Украинской православной церкви Киевского патриархата (не считается каноничной и признанной) сегодня днем, 1 декабря, прошла пресс-конференция патриарха Филарета. Накануне на Архиерейском соборе Русской православной церкви было оглашено определение, которое претендовало на самую настоящую сенсацию. В нём сообщалось:

«Архиерейский собор заслушал письменное обращение бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату РПЦ от 16 ноября 2017 года. В письме содержится просьба о восстановлении евхаристического и молитвенного общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе, и об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Письмо завершается словами: «Прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем». Собор с удовлетворением воспринимает обращение как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью… После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском Православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства… Для ведения дальнейших переговоров с отделившимися от церковного общения Собор учреждает комиссию».

Не будем сейчас повторять, что это могло значить для преодоления раскола украинского Православия, спровоцированного центробежными тенденциями союзных республик в эпоху перестройки и конкретно провозглашением акта о независимости Украины и создании самостоятельного украинского государства, который был принят на внеочередной сессии Верховного совета УССР 24 августа 1991 года. Вслед за светскими политиками исторические решения стали быстро предпринимать церковные князья, в чем и сыграл главную роль епископ Русской православной церкви — митрополит Киевский Филарет. Но если распад государства можно квалифицировать как геополитическую катастрофу, то распад Церкви — как катастрофу эсхатологическую. Особенно в условиях того — и это сегодня сугубо подчеркивал глава УПЦ КП — что стремление к автокефалии связано именно с учреждением украинской государственности. Как заявил патриарх Филарет, без первой нет поместной Церкви и наоборот. Хотя в истории есть немало других примеров, когда при временной утрате своего государства национальная Церковь не просто выживала, но и выступала в качестве хранителя народа и собирателя его.

Да и в целом выступление предстоятеля УПЦ КП на сегодняшней пресс-конференции производило странное впечатление. Складывалось ощущение, что в ряде случае он говорил от себя, а в другом — озвучивал чью-то чужую программу. Оставим за скобками вопрос, кто на кого первым вышел с предложением о примирении, Киевский патриархат к Московскому или Московский патриархат к Киевскому, обратим внимание на другое. В начале своего выступления патриарх Филарет несколько раз подчеркивал, что разговор с Русской православной церковью может идти только об автокефалии, то есть о реализации проекта создания поместной Украинской церкви. Однако позже, отвечая на уточняющие вопросы, с явной личной заинтересованностью рассуждал о необходимости примирения, которое должно сопровождаться вначале восстановлением молитвенного и евхаристического общения и после этого уже разговором об автокефалии. Однако последнее из первого обязательно не следует, ведь снятие прещений предполагает — как вариант — и пребывание епископата, священников и верующих Киевского патриархата в составе Украинской православной церкви Московского патриархата. Одновременно глава УПЦ КП опроверг возможность диалога с Константинопольским патриархатом, пока тот видит Украину своей канонической территорией.

Было заметно, что патриарха Филарета очень волнует вопрос провозглашенной в его адрес анафемы (отлучен РПЦ в 1997 году). Церковные традиции — это крайне инерционные устои. Кто сейчас помнит те ереси и тех заблуждающихся ересиархов, которые жили в середине первого тысячелетия от Рождества Христова? Однако в день Торжества православия, который празднуется в первое воскресенье Великого поста, их названия и имена стабильно провозглашаются с амвона. Вполне можно понять предстоятеля УПЦ КП, который не хочет остаться в памяти одним из таких ересиархов, тем более что с годами и столетиями забудутся обстоятельства, сопутствующие расколу, но останется негативный фон. Однако, похоже, буквально за ночь, которая прошла с появления новостей о письме патриарха Филарета на имя московского патриарха Кирилла и епископата Русской православной церкви, произошли некие события, которые заставили главу Киевского патриарха на своей пресс-конференции озвучить некоторые тезисы, которые можно использовать для срыва общения. Ведь очевидно, что РПЦ не примет ультимативное требование свести потенциальный диалог между сторонами до разговора об автокефалии.

В сентябре сего года ИА REGNUM, комментируя замечание председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона (Алфеева) о способе «решения украинского вопроса», отметило: «Русская православная церковь, с которой сохраняет молитвенную и духовную связь УПЦ МП, не воспринимает как закоренелых раскольников верующих непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Такие простые люди вполне являются христианами, но проблема в их пастырях, которые осознанно проводят курс — причем при участии светских властей, различных экстремистских украинских организаций (типа «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — стимулирующий разжигание религиозной ненависти и направленный на построение автокефалии как в первую очередь политического института». Похоже, эти деструктивные силы сработали и сейчас. Эх, ребята, что же у вас всё получается ровно по принципу — ни Богу свечка, ни черту кочерга?

Впервые статья была опубликована 1 декабря 2017 года.

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