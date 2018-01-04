Что общего между «императрицей Машей» и теледивой Ксюшей?

Владимир Павленко, , 18:16 — REGNUM

Разразился очередной скандал вокруг Натальи Поклонской и ее борьбы с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Теперь — с так называемым домом Романовых, представительство которого давно узурпировано самозванцами. Причем, натуральными самозванцами, ибо не кто иной, как дед нынешней «императрицы Маши» — Марии Владимировны — Кирилл Владимирович Романов в 1924 году, уже в эмиграции, вопреки мнению других ветвей бывшей царствующей семьи и эмиграции в целом, провозгласил себя «императором Кириллом I». А до этого, в феврале 1917 года, находясь во главе подчиненного ему Гвардейского (флотского) экипажа, предал Николая II и переметнулся на сторону «революции», передав эту придворную воинскую часть в распоряжение Государственной думы, о чем лично сообщил на высочайшей аудиенции ее председателю Михаилу Родзянко.

Обидевшись на дом Романовых за отказ поддержать идею запрета «Матильды», а особенно — за признание показанной в фильме любовной связи между молодым Николаем II и примой русского балета Матильдой Кшесинской, Поклонская решила вернуть «императрице Маше» «императорский» орден, врученный ей «за Крым». И оговорилась, что вместе с ним возвращает и «присвоенные» ей «дворянские титулы», в которых, по ее словам, не нуждается.

То, что начало происходить после этого, наглядно показывает не только бутафорский характер нынешней «монархической идеи», представленной скопищем «ряженых». Но и крайнюю, изысканную подлость и барское пренебрежение к ее же собственным почитателям самих «Романовых», которые рассматривают их бессловесными холопами, эдаким «расходным материалом» и при необходимости запросто и прилюдно вытирают о них ноги. «Директор канцелярии» «Российского императорского дома Романовых» Александр Закатов заявил, что решение Поклонской свидетельствует о «печальном состоянии» ее «души и ума». «Поклонская отказывается от почестей из-за того, что кто-то неправильно, по ее мнению, отнесся к какому-то фильму. Это, конечно, смешно и нелепо», — подчеркнул он, добавив, что депутат «находится в каком-то сектантствующем состоянии». Закатов заявил, что Поклонской «надо разобраться в своей душе», поэтому дом Романовых желает ей «скорейшего исцеления, прежде всего, духовного». Он отметил, что Романовы солидарны с РПЦ в отношении фильма «Матильда», считают его «кощунственным и неправдивым», однако не хотят его запрета. Закатов добавил, что в заявлении Поклонской много путаницы и уточнил, что «титулов ей никто не жаловал», а причисление к императорскому ордену лишь дает право на дворянское достоинство, а не является титулом.

Вот так. Прилюдно плюнуть в душу и оскорбить, издевательски указав на комизм движения души вчерашней обожательницы, вызванный «простонародием» ее происхождения. И вообще щелкнуть ее по носу, построив отповедь таким образом, чтобы демонстративно унизить, если не уничтожить, — стремления и умения этого не занимать ни г-ну Закатову, ни его «канцелярским» присным. При этом сами они, надувая щеки кажущейся «аристократической» спесью, подарили миру столько перлов про «Наполеона в палате номер шесть», что заслужили в свой адрес не один взрыв гомерического хохота. Как вам, читатель, например, такое вот «признание»?

Глядя на этих клоунов и аферистов, превративших монархическую идею в натуральный и доходный бизнес, нетрудно впасть в конспирологию. И предположить их спецоперативное происхождение, которое-де призвано опустить эту идею в глазах соотечественников ниже плинтуса и дискредитировать раз и если и не навсегда, то на очень долгие десятилетия. Хотя в действительности, надо полагать, все куда проще, и издеваясь над Поклонской и приклеивая ей «сектантский» ярлык, г-н Закатов всего лишь проговаривается по Фрейду и расписывается как раз в сектантстве своей собственной стороны. Как «императрицы» и ее отпрыска «принца Гоги», так и себя-любимого, их преданного и хорошо оплачиваемого денщика.

Жалко ли в этой ситуации, разумеется, по-человечески, Поклонскую?

С одной стороны, ну, а чего, собственно, она хотела? Добровольный отказ от гражданства в пользу подданства, а тем более квазиподданства, да еще и квазипредставителям квазимонархии — это не что иное, как публичная декларация готовности к самоуничижению перед новоявленными кумирами, сотворенными вопреки Божественным заповедям. С другой стороны, все плебейство и убогость нравов, господствующих в этой «императорской» гоп-компании, особенно рельефно выглядит именно здесь, когда жертвой изощренной низости становится именно Поклонская, пусть упрямо-прямолинейная, но искренняя ревнительница монархизма и памяти Николая II. Своих бьют только тогда, когда стремятся напугать чужих. Однако чужим в этой ситуации приходится не бояться, а брезгливо морщиться, еще и еще раз обращая внимание окружающих на «облико-морале» тех, кто выставляет себя приверженцем «исторических традиций».

И еще. Поклонская такая не одна. «Право на дворянское достоинство», как выяснилось, не вместе, а вместо вожделенного «титула» вручалось очень многим, спешившим «приложиться к ручке» в надежде на близость к будущему «двору». И чем смеяться над наивным депутатом, обладателям соответствующих «грамот» впору бы задуматься над тем, как оказавшись в подобной ситуации, вести себя самим. Или уверены, что не окажутся, ибо как флюгер вовремя успеют развернуться на 180 градусов? Но надежды юношей питают, не только девушек, и миф о «Романовых» и о «монархии» может обрушиться внезапно, подобно пирамиде МММ, вскрыв как подноготную этой аферы, так и списки вовлеченных в нее участников-адептов. Не исключено, что и с указанием «цены вопроса».

Словом, по крайней мере стала известна настоящая стоимость подачек, которые «императрица Маша» раздает тем, кто надеялся стать новой «имперской элитой» и не был в курсе, что позвали их на роль полицаев при оккупантах, интересы которых, тесно связанные с западными спецслужбами, в России и представляет так называемый «дом Романовых».

Но показательная порка Поклонской — лишь «первое дно» этой ситуации. Есть и «второе». Становится понятно, что «Матильда» — просто «живец» в той триаде фальшивок, что всучили доверчивой общественности перед столетием Великой Октябрьской социалистической революции. Фильм, на который ополчилась Поклонская, — это отвлекающий маневр, призванный подготовить реальный информационный киноудар. И не только по царю, но прежде всего по Великому Октябрю — сериалы «Демон революции» и «Троцкий», как фиговым листком, прикрытые пошлым подкопом под Николая II. Полгода обсуждали, как в канун Октябрьского юбилея будут издеваться над монархистами, а на самом деле готовили куда более изощренную диверсию несколько иной направленности.

О чем это говорит? О двух вещах, и обе касаются существующего расклада внутриполитических сил. Первое. О крайней и беспредельной наивности монархистов, которые да, обнаружили в фильме «Матильда» провокацию откровенно либерального происхождения, но при этом продолжили совместное с либералами обливание грязью коммунистов, никто из которых, за исключением разве что троцкиствующих отморозков, ни единого «кривого» слова против Николая II не произнес. Наоборот, из красного сектора современной идеологической палитры неоднократно напоминали, что большевики не имели никакого отношения к Февральскому перевороту, и что именно предательский его характер, измена интересам страны правящих классов как раз и поставили в историческую повестку дня необходимость Великого Октября. И как способа восстановить имперский статус-кво, пусть и в новом обличье, и как спасения разваливавшейся российской государственности и, наконец, как инструмента узурпации узурпаторов и экспроприации экспроприаторов. Ниспровергатели устоев в Октябре не победили, а напротив, получили реванш, ответили и расплатились за свое февральское предательство. Причем, «по гамбургскому счету». И будучи верующим человеком, трудно не увидеть в этом Божьего Промысла.

И второе, о чем свидетельствует ситуация в предоктябрьской «кинолинейке». О том, что либеральная вакханалия в отечественной культуре и общественном дискурсе, изрядно потрепанная и давно потерявшая «перестроечный» лоск, еще хоть как-то теплится, а ее постылые догмы продолжают навязываться нам только в условиях продолжающегося противостояния имперско-монархической и советско-коммунистической традиций. Мимикрируя, подобно хамелеонам, либералы ужом на сковородке вертятся, подыгрывая каждому жесту этих сторон, направленному друг против друга. Все, что угодно, кроме их объединения, которое для либералов — полное и окончательное банкротство и позорный провал в безвестность исторической помойки. Как и произошло в Великом Октябре 1917 года, который они несомненно заслужили.

Может быть, сделаем, наконец, из этого давно назревшие выводы? Или будем молча наблюдать за тем, как «дом Романовых» со всем террариумом его фигурантов, подобно «Дому-2», превращается в «кузницу кадров» российской политики?

Впервые статья была опубликована 2 декабря 2017 года.

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