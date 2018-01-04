Очередной прогиб России перед чужой волей ЛГБТ — теперь «во имя футбола»

Михаил Демурин, , 17:17 — REGNUM

Как сообщает NBCNews со ссылкой на Associated press, во время прошедшей в пятницу 1 декабря в Москве пресс-конференции чиновник Российского футбольного союза Алексей Смертин заявил, что зрителей, которые прибудут в Россию в 2018 году на чемпионат мира по футболу и станут демонстрировать символику ЛГБТ, не будут привлекать к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о защите несовершеннолетних от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Заявление, что и говорить, многозначительное и чреватое серьёзными последствиями. Тем важнее разобрать его, как говорится, «по полочкам».

Первое, о чём в данной связи имеет смысл вспомнить, это понимание, с одной стороны, самого символа радуги, и с другой, — того, почему именно так называемый «радужный флаг» был дан на вооружение ЛГБТ-активистам и сегодня с их помощью активно используется силами, поставившими себе задачу сломать традиционные устои человеческого общества. Тем, кто желает восполнить эти знания, предлагаю познакомиться с моими заметками на этот счёт по ссылке. Если это понятно, идём дальше.

Чиновник РФС, понятное дело, не может решать, в каких случаях российское законодательство применяется, а в каких нет. Алексей Смертин, например, исходит из того, что прибывшие на чемпионат ЛГБТ-активисты «не будут ходить по школам» с целью пропаганды гомосексуализма. А то, что дети целыми классами пойдут на игры чемпионата, что они чуть ли не поголовно будут смотреть эти матчи по телевизору, а содомиты, в свою очередь, максимально используют предоставленные им возможности, чтобы заниматься именно такой пропагандой, — всё это разве не ясно как день?

(Футбольные организаторы отлично понимают полную открытость (беззащитность) детей перед такой футбольной информацией. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что свою широкую рекламную кампанию вокруг финальной жеребьёвки ЧМ-2018 АНО «Оргкомитет «Россия-2018» официально маркировал возрастом «0+», то есть полностью без возрастных ограничений — ИА REGNUM )

Накануне выступления Алексея Смертина сеть FARE (Футбол против расизма в Европе), которая консультирует ФИФА по вопросам дискриминации, сообщила, что готовит памятку для болельщиков из числа ЛГБТ, призывающую их проявлять в России осторожность в демонстрации своей сексуальной принадлежности и тем более в её пропаганде. Стоило ли, как это сделал чиновник РФС, разубеждать их в том, что такая осторожность, а вернее — уважение к российскому законодательству и культурным традициям нашей страны, необходима?

Стоило ли давать зарубежным СМИ основания утверждать, как это сделал, например, израильский портал ISRALand, что «Россия готова пожертвовать принципами ради футбола«?

Нет, делать этого не стоило, но РФС поступил именно так, причём явно не по своей инициативе. Кстати говоря, это заявление, вызвавшее активную реакцию за рубежом, на российское информационного пространство транслировано не было, и понятно почему.

Итак, Алексей Смертин озвучил чью-то установку на отношение к геям, лесбиянкам и трансгендерам на чемпионате мира по футболу, но, к счастью, закон остаётся законом. Поэтому заверения, данные «зарубежным партнёрам», ни в коей мере не препятствуют гражданам России, которые усмотрят в ходе чемпионата мира случаи нарушения российского законодательства о защите несовершеннолетних от пропаганды гомосексуализма или попустительства такому нарушению со стороны государственных органов, обращаться с соответствующими заявлениями в прокуратуру, требовать их рассмотрения и принятия по ним законного решения. Государство от такой ответственности, как мы видим, пытается уклониться, но мы должны вновь поставить всё на свои места.

Нельзя исключать, что попустительство ЛГБТ-активистам, о возможности которого нас предупредило заявление чиновника РФС, спровоцирует активную непосредственную реакцию граждан на попытки гей-пропагады на чемпионате. Она будет по-человечески понятной, но контрпродуктивной. Да, получив право спокойно демонстрировать свой «флаг» и свои «чувства», геи вполне могут в присутствии других болельщиков, в частности пришедших на игры со своими родителями детей, продемонстрировать, как они это часто делают в Европе, и голую задницу. Но мы должны помнить, что речь идёт об общности каинского свойства, ей присуще намеренно вызывать агрессию на себя и одновременно жаловаться на гонения, и именно поэтому Библия учит, что прикасаться к ним будет себе во вред: тому, кто сделает это, «отмстится всемеро» (Быт. 4:15).

Итак, ещё раз: внутренняя стена неприятия попыток навязать нам ЛГБТ активность как норму, требование исполнения действующего законодательства, влияние на государство в плане усиления его приверженности отечественным культурным корням, — вот наша повестка дня в этом вопросе.

И последнее, как говорится, по порядку, но не по значимости. Для меня заявление Алексея Смертина по ЛГБТ стало очередным подтверждением неизбывной провинциальности нашей так называемой «элиты» — визави Запада. Отчего такая избирательность по отношению именно к ЛГБТ? Какие ещё «неформальные объединения» во время предстоящего чемпионата мира по футболу получат право рассчитывать, что нарушение ими российского законодательства пройдёт для них без последствий? Думаю, что никакие. Ни из Китая или Индии, ни из Латинской Америки или Африки, ни с Ближнего Востока, ни из гораздо более близких нам Донецкой и Луганской народных республик, ни из Приднестровья или Нагорного Карабаха. Только, как мы видим, с Запада.

ДНР и ЛНР или Нагорный Карабах, скажет кто-то, — это политика, а радужный флаг — это другое. Но неужели не понятно, что вся эта деятельность по слому человеческого в человеке, по разрушению традиционной культуры и традиционного общества, по строительству нового Содома и Вавилона «в одном флаконе», осуществляющаяся в том числе и под прикрытием присвоенного ЛГБТ-сообществом символа радуги, и есть самая что ни на есть политика, причём политика, как мы видим, весьма эффективная, всепроникающая.

Почему она так эффективна? В силу, повторюсь, нашей сохраняющейся культурной вторичности: ну как же, на Западе «это» принято — значит, и мы должны зажаться, промолчать, проявить «толерантность», обслужить интересы западной цивилизации. Эта цивилизация терпит провал за провалом, её сегодняшний путь помечен кровью и разрушением по всему миру и внутри неё самой? — Ничего, нам только чемпионат (олимпиаду, фестиваль, конкурс и т. д.) провести, показать, что мы такие же, как они, денег заработать, а там…

Толерантность, напомню, — это изначально, в иммунологии, неспособность организма противостоять внешнему вредоносному вторжению. Кому-то проведение чемпионата мира по футболу важнее сохранения верности своим культурным корням и просто человеческому достоинству (я уже не говорю о том, что проведение «грандиозного спортивного праздника» для них важнее решения неотложных социальных задач). Уверен, однако, что так думает абсолютное меньшинство граждан России.

Мы, большинство, не готовы ни жертвовать принципами, ни прогибаться перед Западом. Даже ради футбола.

Впервые статья была опубликована 3 декабря 2017 года.

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