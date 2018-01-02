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Поклонская рассказала о своей главной цели в жизни

Политика

«Принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине»

Поклонская рассказала о своей главной цели в жизни
Иван Шилов © ИА REGNUM
Наталья Поклонская

Москва, 2 января 2018, 18:38 — REGNUM  Смысл жизни заключается не только в создании личного счастья, но и возможности помочь обрести счастье другим людям. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в блицинтервью RT.

«Счастье, — говорит Поклонская. — Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня».

При этом депутат Госдумы РФ добавила, что поводом для гордости в 2017 г. стала для нее возможность помочь многим людям.

Напомним, в декабре 2017 г. депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила журналистам kp.ru, что, несмотря на свою депутатскую должность, продолжает оставаться прокурором и офицером.

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