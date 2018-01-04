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10 лет строгого режима Улюкаеву — за выбор «не того» клана? Опрос

Политика

Повторная публикация в рамках проекта «Лучшее за 2017 год»

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10 лет строгого режима Улюкаеву — за выбор «не того» клана? Опрос
Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

Елисей Поллстер, 4 января 2018, 11:05 — REGNUM  

Борьба с коррупцией становится для современного мира чем-то вроде подтверждения честности власти. Но, как показывает история последних достижений в этой области, эффективность такого подтверждения в глазах общественности зависит от доверия к исполнителям.

Пример предыдущих расследований заставил многих задуматься над вопросом о том, можно ли отделить коррупцию как нарушение закона от неких негласных правил, присвоенных себе верхушкой в качестве «положенного по статусу». Если применение закона выглядит частичным и зависящим от межклановой борьбы во власти, то это только дискредитирует саму идею.

Что же думают читатели ИА REGNUM по поводу этого случая и оценке ситуации с пресловутой коррупцией, а заодно и с законностью и судопроизводством в современной России? Понять это помог опрос ИА REGNUM, проведенный с целью выяснить отношение общества к этому процессу.

Завершается процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По официальной версии, его судят за вымогательство и получение взятки в размере $2 млн за положительный отзыв МЭР на приватизацию «Башнефти». Однако, по мнению подавляющего большинства граждан России, Улюкаева судят совершенно за другое.

Каковы возможные предположения, если не согласиться с официальной версией событий?

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Генеральное распределение ответов на вопрос №6: «Как Вы думаете, чем по сути является судебный процесс по делу А. Улюкаева», %
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Генеральное распределение ответов на вопрос №6: «Как Вы думаете, чем по сути является судебный процесс по делу А. Улюкаева», %

Проще говоря, по данным опроса ИА REGNUM выходит, что 89% опрошенных считают, что А. Улюкаева судят НЕ по поводу взятки и что этот процесс НЕ является эпизодом борьбы с коррупцией.

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Распределение ответов на вопрос №6: «Как Вы думаете, чем по сути является судебный процесс по делу А. Улюкаева», %
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Распределение ответов на вопрос №6: «Как Вы думаете, чем по сути является судебный процесс по делу А. Улюкаева», %

Независимо от обстоятельств дела, которые может оценивать только суд, и от будущего приговора, можно говорить о том, что процесс против Улюкаева проигран, поскольку девять десятых граждан считают, что его причина не в преступлении Улюкаева (или его отсутствии), а в чём-то другом. То есть, по мнению граждан, этот процесс только изображает борьбу с коррупцией и суд над коррупционером, являясь на самом деле методом выяснения отношений то ли между разными кланами в российской элите — так считают 40%, то ли между «кремлевскими башнями» (25%), то ли между бизнес-кланами (14%). По сути, народ ропщет: «Суд-то не настоящий!». Спрашивается: кому и зачем нужен этот ропот?

Очень важно, что это буквально всеобщее мнение — оно не зависит ни от каких социально-демографических параметров. Более того, оно не очень значительно зависит даже от того, верят ли люди Улюкаеву или его обвинителям, или же не верят ни одной из сторон.

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Генеральное распределение ответов на вопрос №3: «Ход процесса и опубликованные документы вызывают предположение, что все обвинение построено на показаниях И. Сечина, которые А. Улюкаев отрицает. Кому в этом процессе Вы лично более склонны верить – Улюкаеву или Сечину?», %
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Генеральное распределение ответов на вопрос №3: «Ход процесса и опубликованные документы вызывают предположение, что все обвинение построено на показаниях И. Сечина, которые А. Улюкаев отрицает. Кому в этом процессе Вы лично более склонны верить – Улюкаеву или Сечину?», %

Показательно уже само по себе то, что большинство граждан — 68% — не верит ни одной из сторон в данном процессе. Почти поровну разделились болельщики за ту или иную сторону, число их невелико по сравнению с подавляющим числом скептиков, одинаково негативно оценивающих обе стороны. Можно было бы надеяться, что они верят хотя бы суду, но и это вызывает большие сомнения. Потому что «суд-то не настоящий!».

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Мнения о том, в суть процесса по А. Улюкаеву, в группах респондентов, больше доверяющим разным сторонам процесса, %
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Мнения о том, в суть процесса по А. Улюкаеву, в группах респондентов, больше доверяющим разным сторонам процесса, %

То есть даже среди тех, кто в данном конфликте больше доверяет И. Сечину, то есть обвиняющей стороне, 84% уверены, что суд над А. Улюкаевым не имеет отношения к борьбе с коррупцией.

В данном случае речь идет ни больше ни меньше как об авторитете власти. Власти вообще и судебной власти в частности. Если об авторитете власти более всего говорят ответы на второй вопрос в исследовании ИА REGNUM, то об авторитете судебной власти косвенно свидетельствуют ответы на вопрос о том, как можно будет расценить гипотетическую неявку в суд И. Сечина, несмотря на многочисленные запросы и повестки.

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Генеральное распределение ответов на вопрос №2: «По версии обвинения, А. Улюкаев вымогал у И. Сечина (главы компании «Роснефть») взятку в $2 млн за положительный отзыв МЭР на приватизацию «Башнефти». Верите ли Вы в то, что в высших эшелонах власти берут и дают взятки таких размеров?», %
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Генеральное распределение ответов на вопрос №2: «По версии обвинения, А. Улюкаев вымогал у И. Сечина (главы компании «Роснефть») взятку в $2 млн за положительный отзыв МЭР на приватизацию «Башнефти». Верите ли Вы в то, что в высших эшелонах власти берут и дают взятки таких размеров?», %

82% (!) принявших участие в опросе ИА REGNUM считают, что $2 млн — это обычная взятка в высших эшелонах власти. Наверное, тут можно говорить и о терпении российского народа, и о снисходительности, или даже о зависти, но вряд ли тут можно говорить о доверии.

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Генеральное распределение ответов на вопрос №5: «Представим себе, что И. Сечин в суд по делу А. Улюкаева так и не придет. Что в таком случае это будет означать», %
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Генеральное распределение ответов на вопрос №5: «Представим себе, что И. Сечин в суд по делу А. Улюкаева так и не придет. Что в таком случае это будет означать», %

Что может означать такое распределение ответов? Основная гипотеза состоит в том, что граждане не уважают суд и не питают доверия к судебной власти. Вместо этого большинство (суммарно 82%) считает, что суд ничего не решает, а чиновники высокого ранга вертят им, как хотят. Только 18% склонны думать, что предположительная неявка Сечина в суд как-то связана с самим судом, причем 8% при этом думают, что суд зашел в тупик.

В целом, по результатам опроса ИА REGNUM, можно говорить о том, что процесс над Улюкаевым (еще раз оговорим — вне зависимости от реального дела, которое может оценить только суд, и от будущего приговора) в общественном мнении властью проигран. Граждане только укрепились в своем недоверии и к власти в целом, и к судебной власти в частности.

Впервые статья была опубликована 8 декабря 2017 года.

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regnum author Елисей Поллстер
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Дело Улюкаева
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