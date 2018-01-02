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Трамп потребовал тюремного заключения для помощницы Клинтон

Политика

«Помните фотографии моряков на подводной лодке?»

Трамп потребовал тюремного заключения для помощницы Клинтон
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хиллари Клинтон

Вашингтон, 2 января 2018, 17:47 — REGNUM  Суд США должен наказать помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин, которая «вложила секретные пароли в руки иностранных агентов». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter

«Бесчестная помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин обвиняется в несоблюдении элементарного протокола безопасности, — написал глава Белого дома. — Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов. Помните фотографии моряков на подводной лодке? Посадить!»

Напомним, 30 декабря президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что постоянные утечки конфиденциальной информации из Белого дома в американские СМИ происходят из-за чиновников времен 44-го президента США Барака Хуссейна Обамы, сохранивших свои посты при новой администрации.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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