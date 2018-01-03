Курильские острова, как и Крым и Калининград, – форпост обороны России

Анатолий Кошкин, , 14:16 — REGNUM

За долгие годы общения с японцами я хорошо знаком с такими их положительными качествами, как упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. Но иногда эти качества оборачиваются и негативной стороной. Это тогда, когда предпринимаются попытки взять партнера измором, пытаться «дожимать» его даже тогда, когда он твердо и непреклонно стоит на своей позиции и сходить с нее не собирается.

Представляется, что нечто подобное проявляет нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своих территориальных требованиях к нашей стране. Выступая в Токио 19 декабря, он, ни на шаг не отступая от явно нереалистичной позиции, вновь заявил:

«Мы будем последовательно продвигаться к разрешению проблемы принадлежности четырех островов и заключению мирного договора».

Давно прекратившие состояние войны и имеющие дипломатические, консульские и иные отношения наши страны все вопросы послевоенного урегулирования успешно разрешили более 60 лет назад. Вопреки утверждениям японской стороны, в подписанной и ратифицированной в 1956 году Совместной декларации СССР и Японии был разрешен и вопрос территориального размежевания. Не вина Советского Союза, а теперь России, что являющаяся протекторатом США Япония под давлением Вашингтона не смогла вовремя воспользоваться уступкой Никиты Хрущева по поводу острова Шикотан и гряды Хабомаи, подлежавших по соглашению передаче в качестве жеста доброй воли в состав японского государства, но только после заключения мирного договора.

Японским и американским правительствами было сделано все, чтобы не допустить окончательной нормализации советско-японских отношений. Кстати, немалую роль в недопущении такой нормализации сыграл во всем выполнявший волю Госдепа США дед нынешнего японского лидера — тогдашний премьер-министр Японии Нобусукэ Киси. Именно его кабинет и он лично произвольно в нарушение положений Совместной декларации и Сан-Францисского мирного договора выдвинули ничем не обоснованные территориальные требования, распространив их на наиболее крупные и освоенные острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. И именно он, несмотря на охватившие Японию массовые народные протесты, подписал в 1960 году с США обновленный военный союз, именуемый «договором безопасности». Договор, своим острием направленный против СССР и Китайской Народной Республики.

Видя, как Япония, не проявляя стремления к добрососедству с СССР, все больше вовлекается в агрессивную военную стратегию США в Восточной Азии, советское правительство сделало заявление о том, что «только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года».

Несмотря на прошедшие десятилетия, советское, а ныне российское правительство не дезавуировали это обоснованное и справедливое условие. Более того, оно в наши дни приобретает все большее значение, ибо многочисленные американские войска до сих пор не только не выведены из Японии, но их мощь наращивается. Углубляется и вовлечение Токио в так называемую коллективную оборону, предусматривающую участие полностью воссозданных вооруженных сил Японии в совместных с армией, авиацией и флотом США операциях не только по защите Японских островов в случае нападения извне, но и в любой указанной Вашингтоном и Пентагоном «горячей точке» мира.

Свою озабоченность складывающейся в Северо-Восточной Азии, и в частности на российско-японской границе, военной обстановкой открыто выражают президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые, по сути дела, встали на позиции заявления советского правительства о недопустимости территориальных уступок, которые способствовали бы расширению территории, используемой иностранными войсками. Ведь именно об этом уже неоднократно откровенно говорил японцам российский лидер, подчеркивая, что связанная военным союзом с США Япония не свободна в своей внешней и военной политике. Процитируем президента:

«Есть много вопросов по мирному договору, и мы должны тоже посмотреть, какие обязательства есть у Японии с ее партнерами в сфере обороны и безопасности… Это повлияет на ход переговорного процесса по мирному договору с Японией. Какие обязательства она имеет и что может и не может делать самостоятельно».

Заметим, что серьезные японские политики и аналитики с пониманием относятся к такой аргументации, признают, что она ставит японское руководство в весьма сложное положение. Да и что можно ответить, когда, по сообщениям японским СМИ, Токио собирается закупать в США такое наступательное оружие, как, например, «Томагавки», предназначенные в первую очередь для «возвращения островов, оккупированных врагами», а также размещать на японской земле окружающие российскую территорию новейшие системы ПРО?

При всем учете стремления японских политиков отстаивать интересы своей страны, смягчить последствия проигранной войны за счет пересмотра ее итогов, трудно понять, как в весьма напряженной обстановке в регионе, вызванной американо-северокорейским военным противостоянием, да еще и при объявлении России одной из главных угроз США, а значит и Японии, можно продолжать, по сути, вводить соотечественников в заблуждение, обещая скорое возвращение всех «северных территорий».

Совершенно очевидно, что японская политика в вопросе требования от нашей страны территориальных уступок зашла в тупик, а политики, ее осуществляющие, оказались заложниками хитрого госсекретаря США Джона Даллеса, сознательно создавшего искусственную «территориальную проблему», как «кость в горле» блокирующую российско-японское добрососедство и сотрудничество.

Тщетны и надежды японских политиков на то, чтобы воспользоваться хозяйственными и финансовыми неурядицами нашей страны и подманить российское руководство японским «экономическим пряником», запустить на Курилы японского «троянского коня», да еще на условиях ущемления на островах российского суверенитета. А посему японскому правительству следовало бы активно развивать двусторонние отношения, не выдвигая вопросы противоречий по пограничному размежеванию на первый план. Ситуация в мире развивается таким образом, что рано или поздно японский политический класс поймет, что по военно-стратегическим и торгово-экономическим соображениям неразумно замыкать японо-российские отношения на уже порядком надоевшие перепалки относительно того, признавать или не признавать итоги Второй мировой войны. Новым поколениям народов наших стран нужна не конфронтация, а спокойная мирная жизнь и взаимовыгодное сотрудничество соседних государств. Так думают многие простые японцы. Имея немало друзей в Японии, знаю это не понаслышке.

Впервые статья была опубликована 20 декабря 2017 года.

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