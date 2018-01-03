Что думают на самом деле в Вашингтоне о России

Авигдор Эскин, , 13:48 — REGNUM

Как-то российский президент Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей первой встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Когда они разговорились и Путин рассказал, что работал в разведке, американский гость заметил:

«Все приличные люди начинали в разведке».

Американская политика имеет свои понятные и открытые стороны. Сенат и Конгресс избираются посредством вполне респектабельной процедуры, после свободной предвыборной борьбы. В США существует на самом деле независимая и свободная пресса, а также — сеть всякого рода институтов стратегических исследований самых разноцветных политических наклонностей. Однако решающую роль во внешней политике Америки играют громаднейшие строения государственных институтов. Президент опирается не только на своих советников в Белом доме, но и на структуры Госдепа и спецслужб. В этом году бюджет разведсообщества США достиг 70 миллиардов долларов. При таких грандиозных возможностях ЦРУ просто не может не оказывать ощутимого влияния на политику страны.

В России сегодня обычно полностью отсутствует понимание того, как принимаются в Вашингтоне те или иные решения, а главное — полностью отсутствует реалистичное восприятие того, почему они так думают и так действуют. Это не значит, что в Москве и в российских представительствах за рубежом нет людей с должной профессиональной подготовкой. Есть сотни квалифицированных сотрудников с филигранным владением иностранными языками, и есть люди, получившие необходимую подготовку.

Однако в подавляющем большинстве случаев российские эксперты не изучают собственно материалы американских стратегов, не слушают их лекций и обменов мнениями, а посему не понимают мотивов их действий. Положение усугубляется еще и тем, что общая медийная атмосфера упрощенного нахрапистого подхода вперемешку с нарочитой безграмотностью влияют не только на политиков, но и на российских знатоков на службе.

Несколько месяцев назад телеканал «Звезда» представил телезрителям полуторачасовые рассуждения шестерых матерых знатоков (двое из них офицеры разведки в прошлом, а один был и вовсе генералом КГБ) о роли «Плана Даллеса» в развале СССР. Ни один из них не обмолвился о том, что плана такого в США никогда не было. Был написан на русском языке в конце восьмидесятых, а на английский по сей день не переведен… К сожалению, мы видим множество примеров, когда в недавнем прошлом достойные бойцы аналитического фронта превратились из знатоков в знахарей, питающихся конспирологическим мракобесием.

Реалистичный взгляд на мир — непреложное условие для достойного управления государством как во внутренней, так и во внешней сфере. В сегодняшнем мире необходимым условием для успешного ведения дел является понимание того, как Вашингтон действует на самом деле и почему? Для этого необходимо изучать американское поле дискуссий и лекций, чтение книг и восприятие их политиками и стратегами наиболее приближенно.

Примером важнейшего документа для изучения и понимания может служить подробное интервью, которое дал на прошлой неделе изданию Politico бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл.

Этот человек считается одним из лучших аналитиков за всю историю американской разведки. Данное интервью показывает, до какой степени даже самые талантливые и интеллектуально честные люди оказываются заложниками «системы». Определенные коды мышления приводят к таким провалам, как неверная оценка происходившего в Ираке и неверные посылы касательно «арабской весны». Такого же рода скандальным провалом «глубокого государства» можно считать организованную кампанию в поддержку Хиллари Клинтон, увенчавшуюся провалом колоссов «системы».

Прошел год, и Морелл признает, что не предвидел последствий консолидированной оппозиции по отношению к Трампу со стороны ведущих игроков государственной системы. Сегодня он признает, что Трамп неспроста начал относиться к ним как к политизированной и противопоставленной ему группе, от которой добра ждать не приходится. А между тем речь идет о важнейших составных американского правящего устройства. Именно эти люди располагают решающим влиянием на систему в вопросах внешней политики.

Российская пресса заметила в этом интервью слова Морелла о том, что он не удивится, если комиссия прокурора Мюллера, расследующая все возможные аспекты российского вмешательства в американскую предвыборную кампанию, не обнаружит никаких противозаконных действий со стороны команды Трампа. В нынешних условиях внутренней войны в Вашингтоне заявление Морелла интерпретируют как признание победы Трампа.

Всем привычным кривотолкам вопреки, за год правления Трамп способствовал заметному экономическому росту в США. Он также довел до конца свою идею запрета въезда граждан восьми неблагополучных мусульманских стран в Америку. После тягучих месяцев судебной проволочки и противодействия «системы». Трамп также укрепил свои позиции выполнением предвыборного обещания признать Иерусалим столицей Израиля. А сейчас от него ожидают шагов навстречу России.

И тут возникает серьезнейший вопрос: что противостоит желанию президента наладить отношения с Москвой? Для понимания необходимо отвлечься от того, чему учат каждый день на разных телевизионных передачах, и попытаться понять ход мыслей самих противников России.

Майкл Морелл относится к несомненным недоброжелателем Кремля. Это он полтора года назад говорил о том, что стоит посодействовать тому, чтобы Россия и Иран заплатили должную цену за их действия в Сирии. Но тот же Морелл показал себя неоднократно человеком ответственным и искренне стремящимся правдиво оценивать получаемую информацию. К этой категории относятся его последние скептические высказывания по отношению к «Рашагейт».

Тем не менее московским зодчим внешней политики надо осознавать, что Морелл и его коллеги располагают некоторыми фактами и документами, которые указывают на российский след в недавних предвыборных скандалах. Такого рода убежденность может быть устранена только при прямых переговорах и обмене конфиденциальной информацией.

Однако начать необходимо с понимания степени зашпаклеванности американской системы и степени накала реального недовольства. Последнее интервью Морелла указывает на то, что разумные и весомые аргументы не проходят даже мимо человека «оттуда», если его сознание не зашорено конспирологическими бреднями. Жертвой конспирологического неумия можно считать самого неблистательного директора ЦРУ — Джона Бреннана. Интересным фактом является его голосование за коммуниста Гесса Холла в 1976 году, в чем он сам сознался. Этот человек позволял себе такие несуразицы, как приписывание президенту Путину «русского национализма». Неистовая и интеллектуально хилая риторика встречается и у бывшего главы Национальной разведки США Джеймса Клаппера.

Но при изучении высказываний и опубликованных материалов двух бывших директоров ЦРУ, Джеймса Вулси и Майкла Хайдена, мы сталкиваемся с глубоким стратегическим анализом, здоровым чувством юмора и знанием своего дела на самом высоком уровне. В одной из своих недавних лекций Майкл Хайден затронул тему российского вмешательства в американские выборы. Вместо наигранного праведного гнева он заметил игриво:

«Скажите, а что бы я делал, если была возможность получить доступ к электронной почте крупнейшей партии России? Наверно, я бы не отказался посмотреть, что там интересного…»

Иными словами, есть у соглядатаев такая работа… Но тут же Хайден добавил:

«Но я бы не стал публиковать их документы на «Викиликс».

Это не попытка с нашей стороны отдать предпочтение той или иной версии, но попытка понимания, что говорят и что думают они. Хайден сказал так: да, мы следим и наблюдаем друг за другом, но вывешивать напоказ наше грязное белье — это непростительно.

Пожалуй, с этого момента стоит начать серьезное обсуждение вышеприведенных посылов теми, кто ответственно относится к будущему России. Чтобы понимать смысл действий и ход мысли крупнейшей державы мира.

Впервые статья была опубликована 20 декабря 2017 года.

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